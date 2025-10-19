x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Avarie la o țeavă de gaze, în Mureș. Mai multe persoane au fost evacuate

Avarie la o țeavă de gaze, în Mureș. Mai multe persoane au fost evacuate

de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   08:37
Avarie la o țeavă de gaze, în Mureș. Mai multe persoane au fost evacuate
Sursa foto: Hepta

Mai multe persoane au fost evacuate din locuințele lor din cauza unei avarii la o țeavă de gaze. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Băgaciu din județul Mureș.

ISU Mureș a anunțat că pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târnăveni au fost solicitați să intervină în localitatea Băgaciu, pentru „asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în urma unei avarii la o țeavă de gaz”.

La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o mașină SMURD de prim ajutor.

„Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, nefiind produsă în urma unui șoc mecanic. Echipajul aflat la fața locului a acționat pentru obturarea țevii”, au transmis pompierii.

Preventiv, au fost evacuate 10 persoane din cinci locuințe aflate pe o rază de aproximativ 50 de metri față de zona afectată, până la finalizarea intervenției. După obturarea conductei, locuitorii s-au putut întoarce în siguranță în casele lor.
Nu s-au înregistrat victime, au precizat pompierii.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri