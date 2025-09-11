Biciclist lovit mortal de o mașină în Crevedia

Potrivit IPJ Dâmbovița, accidentul a avut loc pe DN 1 A, în localitatea Crevedia.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 50 de ani, din municipiul București, în timp ce ar fi condus un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă pe DN 1 A, în localitatea Crevedia, la intersecția cu DJ 701 B, ar fi accidentat un biciclist.

În urma impactului, biciclistul a decedat.

Șoferul a fost testat în vederea depistării consumului de alcool, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

(sursa: Mediafax)