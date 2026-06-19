Canalizarea din Glina, blocată de deșeuri aruncate iresponsabil: avertisment dur de la Apă Ilfov

Echipele operatorului regional Apă Ilfov au intervenit astăzi, 19 iunie 2026, în localitatea Glina, pentru deblocarea unei rețele de canalizare grav afectate de acumulări masive de deșeuri.
Situația descoperită în teren a fost descrisă de tehnicieni drept îngrijorătoare, după ce în conducte au fost identificate cantități mari de materiale care nu au ce căuta în sistemul de ape uzate.
Ce au găsit echipele în rețea
În urma intervenției, echipele au extras din conducte o varietate de deșeuri aruncate în mod necorespunzător, inclusiv șervețele umede, materiale textile, resturi alimentare și alte obiecte solide.
Aceste depuneri au dus la blocarea parțială a sistemului și la creșterea riscului de refulare a apelor uzate în zonele rezidențiale.
Riscuri pentru întreaga comunitate
Reprezentanții operatorului atrag atenția că astfel de comportamente pot avea efecte în lanț. Blocajele din rețea pot provoca:
- avarii costisitoare la infrastructură
- întreruperi temporare ale serviciului
- refulări în subsoluri și pe străzi
- presiune suplimentară pe echipele de intervenție
Costurile generate de aceste incidente sunt suportate indirect de întreaga comunitate, prin resurse suplimentare și intervenții repetate.
Apel la responsabilitate: ce NU trebuie aruncat în toaletă
Autoritățile reamintesc că sistemul de canalizare este proiectat exclusiv pentru ape uzate menajere. În niciun caz nu trebuie aruncate:
- șervețele umede sau dischete
- scutece sau produse igienice
- materiale textile
- bețișoare de urechi
- ulei alimentar
- resturi alimentare solide
- ambalaje sau alte deșeuri
Chiar și obiectele aparent inofensive pot duce, în timp, la blocaje majore în rețea.
Sursa foto Apă Ilfov