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Canalizarea din Glina, blocată de deșeuri aruncate iresponsabil: avertisment dur de la Apă Ilfov

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   20:41
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Canalizarea din Glina, blocată de deșeuri aruncate iresponsabil: avertisment dur de la Apă Ilfov
Apa Ilfov/Autoritățile reamintesc că sistemul de canalizare este proiectat exclusiv pentru ape uzate menajere

Intervenție de urgență în Glina, unde echipele Apă Ilfov au descoperit cantități mari de deșeuri în rețeaua de canalizare. Autoritățile avertizează asupra riscurilor grave generate de comportamentul iresponsabil al locuitorilor și fac apel la responsabilitate pentru protejarea infrastructurii.

Echipele operatorului regional Apă Ilfov au intervenit astăzi, 19 iunie 2026, în localitatea Glina, pentru deblocarea unei rețele de canalizare grav afectate de acumulări masive de deșeuri. 

Situația descoperită în teren a fost descrisă de tehnicieni drept îngrijorătoare, după ce în conducte au fost identificate cantități mari de materiale care nu au ce căuta în sistemul de ape uzate. 

Ce au găsit echipele în rețea 

În urma intervenției, echipele au extras din conducte o varietate de deșeuri aruncate în mod necorespunzător, inclusiv șervețele umede, materiale textile, resturi alimentare și alte obiecte solide.

Aceste depuneri au dus la blocarea parțială a sistemului și la creșterea riscului de refulare a apelor uzate în zonele rezidențiale.

Riscuri pentru întreaga comunitate

Reprezentanții operatorului atrag atenția că astfel de comportamente pot avea efecte în lanț. Blocajele din rețea pot provoca:

  • avarii costisitoare la infrastructură
  • întreruperi temporare ale serviciului
  • refulări în subsoluri și pe străzi
  • presiune suplimentară pe echipele de intervenție

Costurile generate de aceste incidente sunt suportate indirect de întreaga comunitate, prin resurse suplimentare și intervenții repetate.

Apel la responsabilitate: ce NU trebuie aruncat în toaletă

Autoritățile reamintesc că sistemul de canalizare este proiectat exclusiv pentru ape uzate menajere. În niciun caz nu trebuie aruncate:

  • șervețele umede sau dischete
  • scutece sau produse igienice
  • materiale textile
  • bețișoare de urechi
  • ulei alimentar
  • resturi alimentare solide
  • ambalaje sau alte deșeuri

Chiar și obiectele aparent inofensive pot duce, în timp, la blocaje majore în rețea.

Sursa foto Apă Ilfov
 

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Subiecte în articol: Apă Ilfov Glina canalizare deşeuri
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