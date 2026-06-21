DN1 blocat complet între Veștem și Bradu! Accident grav cu două victime încarcerate

Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, ISU intervine de urgenţă pe DN1, între localităţile Veştem şi Bradu, la un accident rutier, la faţa locului fiind mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, alte două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (unul cu medic), o autospecială de descarcerare şi una de stingere incendii.



"Din primele informaţii, în accident sunt implicate un autocamion şi o maşină. Două persoane ar avea nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare; acestea sunt conştiente", a anunţat ISU Sibiu.



Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, poliţiştii rutieri intervin la un accident de circulaţie produs pe DN1 - km 294, între localităţile Veştem şi Bradu, traficul rutier fiind blocat. AGERPRES