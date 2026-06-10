Atac șocant la Iași: o femeie a ajuns în stare critică după ce a fost înjunghiată de fostul concubin al fiicei sale

Femeie din Podu Iloaiei, înjunghiată de fostul concubin al fiicei. Victima a suferit un șoc hemoragic sever și a fost transportată de urgență la Institutul de Boli Cardiovasculare Iași

Un caz extrem de grav a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în orașul Podu Iloaiei, județul Iași, unde o femeie în vârstă de 49 de ani a fost atacată cu un cuțit de fostul concubin al fiicei sale. Victima a suferit multiple plăgi tăiate în zona toracică și a ajuns în stare critică la spital, fiind diagnosticată cu șoc hemoragic și leziuni ale unor vase importante de sânge.

Intervenția autorităților a fost declanșată după ce fiica victimei, în vârstă de 26 de ani, a apelat numărul unic de urgență 112. Tânăra a anunțat că fostul său concubin o amenință telefonic și că intenționează să comită acte de violență împotriva mamei sale.

Apelul la 112 care a anunțat tragedia

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, apelul a fost înregistrat în jurul orei 00:40, iar polițiștii s-au deplasat imediat la adresa indicată.

„La data de 10 iunie a.c., în jurul orei 00:40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Podu Iloaiei au fost sesizați, prin apel 112, de către o tânără, de 26 de ani, cu privire la faptul că, fostul concubin al acesteia o amenință, prin telefon, cu acte de violență asupra mamei ei.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, fiind identificată o femeie, de 49 de ani, care prezenta mai multe plăgi tăiate.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

La sosirea echipajelor de intervenție, femeia era grav rănită și avea nevoie urgentă de îngrijiri medicale specializate.

Medicii au constatat afectarea vaselor mari de sânge

La caz a fost trimisă o echipă de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, care a acordat primul ajutor victimei înainte de transportul de urgență la Iași.

Inițial, femeia a fost preluată de medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe, fiind ulterior transferată la Clinica de Chirurgie din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași, unde a fost evaluată și pregătită pentru intervenții medicale complexe.

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, a precizat că starea pacientei era extrem de gravă în momentul în care a ajuns la spital.

„La caz a intervenit echipa de Terapie Intensivă Mobilă. Pacienta a suferit un șoc hemoragic, cu afectarea vaselor mari de sânge”, a declarat medicul.

Potrivit specialiștilor, șocul hemoragic reprezintă una dintre cele mai periculoase complicații ale traumatismelor severe, fiind provocat de pierderea masivă de sânge și necesitând intervenție medicală imediată pentru salvarea vieții pacientului.

Agerpres