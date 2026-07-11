Incendiu la o cabană din Hunedoara. Avertismentul pompierilor

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de faptul că autospecialele nu au putut ajunge până la locul incendiului, echipajele fiind nevoite să alimenteze motopompele din trei fântâni.

Pompierii Secției Brad au intervenit pentru stingerea unui incendiu violent care a cuprins o cabană din lemn din localitatea Crișcior. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, cabana, cu o suprafață de aproximativ 35 de metri pătrați, era cuprinsă în totalitate de flăcări.

Intervenția a fost una dificilă, deoarece drumul de acces către cabană era impracticabil pentru autospeciale. Acestea au rămas la aproximativ un kilometru de locul incendiului, iar pompierii au transportat echipamentele până la construcție și au folosit motopompe alimentate succesiv din trei fântâni din apropiere pentru a reuși lichidarea focului.

Din fericire, nu au existat victime.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Avertismentul pompierilor: improvizațiile la instalațiile electrice pot provoca incendii

Reprezentanții ISU atrag atenția că improvizațiile la instalațiile electrice reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale incendiilor.

Pompierii recomandă cetățenilor:

să nu utilizeze aparate electrice, cabluri, prize sau întrerupătoare defecte ori improvizate;

să nu înlocuiască siguranțele fuzibile calibrate cu liță sau alte materiale improvizate;

să apeleze la persoane autorizate pentru orice reparație sau modificare a instalației electrice.