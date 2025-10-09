x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu de la o țigară, într-un bloc din Timișoara. 80 de persoane au fost evacuate

Incendiu de la o țigară, într-un bloc din Timișoara. 80 de persoane au fost evacuate

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   08:25
Incendiu de la o țigară, într-un bloc din Timișoara. 80 de persoane au fost evacuate
Sursa foto: Facebook Alex Toma

Pompierii din Timiș au evacuat, în noaptea de miercuri spre joi, 80 de persoane dintr-un bloc din Timișoara, din cauza unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 1. Doi adulți și un copil au fost scoși din apartamentul în care s-a produs incendiul.

Potrivit ISU Timiș, incendiul a izbucnit în jurul orei 02:20 într-un apartament dintr-un bloc situat pe str. Polonă din Timișoara.

Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

La momentul sosirii echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la imobilul situat la etajul I, pe o suprafață de aproximativ 15 mp.

Doi adulți împreună cu un copil care locuiau în imobil s-au autoevacuat în siguranță.

În urma evaluării medicale la fața locului, au refuzat transportul la spital.

De asemenea, o pisică a fost salvată din apartament.

Citește pe Antena3.ro

Pompierii au evacuat din bloc alte 80 de persoane, dintre care, șase adulți și doi copii au fost asistați medical la fața locului, refuzând transportul la spital.

Casa scării a fost inundată cu fum, iar izolația exterioară a clădirii a fost afectată pe o suprafață de circa 2 metri pătrați.

Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o țigară lăsată aprinsă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incendiu bloc timisoara
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri