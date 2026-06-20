x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Intervenție contra cronometru a pompierilor! Cum au salvat un cal rămas blocat pe o cale ferată, la Bârlad

Intervenție contra cronometru a pompierilor! Cum au salvat un cal rămas blocat pe o cale ferată, la Bârlad

de Redacția Jurnalul    |    20 Iun 2026   •   16:00
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Intervenție contra cronometru a pompierilor! Cum au salvat un cal rămas blocat pe o cale ferată, la Bârlad
PROFILUX IMAGES/Un cal blocat pe calea ferată, salvat în ultima clipă din calea trenului

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Bârlad al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui au intervenit, sâmbătă, pentru salvarea unui cal căzut între şinele unei căi ferate.

Incidentul s-a petrecut la ieşirea din municipiul Bârlad, în zona podului de fier.

"Calul a încercat treacă pe podul CFR, a căzut cu picioarele printre şinele de tren şi a rămas suspendat pe burtă. S-a luat legătura cu reprezentanţii regionalei CFR. În urma intervenţiei pompierilor din cadrul Detaşamentului Bârlad, s-a reuşit extragerea animalului în condiţii de siguranţă", au informat reprezentanţii ISU Vaslui.

Calul a fost predat proprietarului. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: interventie pompieri salvat cal cale ferata barlad
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri