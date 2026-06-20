Intervenție contra cronometru a pompierilor! Cum au salvat un cal rămas blocat pe o cale ferată, la Bârlad

Incidentul s-a petrecut la ieşirea din municipiul Bârlad, în zona podului de fier.



"Calul a încercat treacă pe podul CFR, a căzut cu picioarele printre şinele de tren şi a rămas suspendat pe burtă. S-a luat legătura cu reprezentanţii regionalei CFR. În urma intervenţiei pompierilor din cadrul Detaşamentului Bârlad, s-a reuşit extragerea animalului în condiţii de siguranţă", au informat reprezentanţii ISU Vaslui.



Calul a fost predat proprietarului. AGERPRES

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