UPDATE Plan roșu de intervenție: explozie cu victime într-un bloc din Balș

UPDATE 3:

Persoanele cu arsuri, un bărbat, în vârstă de 69 de ani și o femeie, în vârstă de 63 de ani, au fost transportate la UPU Slatina, conștiente, potrivit ISU Olt.

Bărbatul prezenta traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic și arsuri la membrele superioare și zona abdominală.

Femeia prezenta arsuri la membrele superioare și abdomen.

UPDATE 2:

Două persoane cu arsuri grave în urma exploziei și incendiului dintr-un bloc de locuințe din municipiul Balș, județul Olt, ar putea fi transferate la spitale din străinătate, dacă suprafața arsurilor se dovedește extinsă, anunță Ministerul Sănătății.

Două victime au arsuri pe față și torace și vor fi evaluate și stabilizate hemodinamic la Spitalul Județean Slatina.

Medicii vor stabili suprafața arsurilor, iar în cazul în care acestea acoperă zone extinse, se va lua în considerare transferul pacienților către spitale specializate din străinătate.

Alte trei persoane fără arsuri au fost transportate la spital pentru evaluări, iar o persoană a suferit un atac de panică. În total, trei persoane cu atac de panică continuă să fie monitorizate medical.

UPDATE 1:

ISU Olt anunță că au fost evacuate 30 de persoane, dintre care cinci sunt asistate medical. Două victime au arsuri și trei au suferit atacuri de panică.

Dispozitivul a fost suplimentat cu o autospecială pentru victime multiple, patru echipaje de la Serviciul de Ambulanță și un microbuz de intervenție.

Știrea inițială:

ISU Olt anunță că explozia s-a produs joi, într-un bloc de locuințe, la o garsonieră situată la etajul trei, în orașul Balș. Explozia a fost urmată de un incendiu, mai transmit pompierii.

Conform ISU, până în acest moment au fost identificate două victime, cu arsuri și o persoană cu atac de panică.

Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor.

Autoritățile din județul Olt au activat Planul roșu de intervenție. La fața locului au fost mobilizate șase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) și un post medical avansat pentru intervenții în situații de urgență.

