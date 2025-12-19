Intervenții în regim de urgență la Bazinul de Apă Curată Voila din județul Prahova

Administrația Națională „Apele Române”, anunță, vineri, că a început, în colaborare cu Exploatare Sistem Zonal Prahova SA (ESZ Prahova), pregătirea lucrărilor de reparare a Bazinului de Apă Curată (BAC) Voila. Decizia a fost luată în baza Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova nr. 18/18.12.2025, prin care a fost constatată existența unei situații de urgență la nivelul sistemului de alimentare cu apă.

Aceste intervenții vizează stabilizarea și etanșarea bazinului, precum și repararea conductei de aducțiune, pe o distanță de aproximativ 200 metri, dintr-o lungime totală de 1.400 metri, în contextul vulnerabilităților apărute după criza recentă a apei de la acumularea Paltinu.



„În urma unei inspecții preliminare realizate de echipele Apelor Române (Apele Romane Buzau-Ialomita- Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița) și ESZ Prahova, vor demara intervențiile de urgență pentru reducerea infiltrațiilor care afectează aproximativ 3.000 mp din suprafața totală a bazinului”, mai anunță Apele Române.



De asemenea, Apele Române mai notează că Bazinul de Apă Curată Voila, aflat în patrimoniul Apelor Române și exploatat de ESZ Prahova, are rol de rezervă de apă, asigurând un volum de 200–250.000 de metri cubi de apă pentru Stația de Tratare Voila și reprezintă o sursă de rezervă esențială în perioadele cu turbiditate ridicată a apei din acumularea Paltinu.

În funcție de condițiile din teren, lucrările vor fi finalizate cel târziu până la 15 ianuarie 2026.

Peste 100.000 de oameni din 13 localităţi prahovene şi un oraş din judeţul Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă timp de o săptămână. Situația s-a produs după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale, a determinat ridicarea turbidităţii apei, care nu a mai putut fi tratată în mod corespunzător.

