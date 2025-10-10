x close
Restricții de circulație pe autostrada A1, între Pitești și București

de Redacția Jurnalul    |    10 Oct 2025   •   08:39
Autoritățile anunță că vineri sunt restricții de circulație pe autostrada A1 între Pitești și București ca urmare a unor lucrări care au loc pe șosea.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, începând de vineri, de la ora 10:00, se desfășoară lucrări de reparații asfaltice pe Autostrada A1, pe sensul de mers Pitești – București, între kilometrii 21 și 22.

Pe durata intervențiilor, traficul rutier este restricționat pe prima bandă, circulația desfășurându-se doar pe banda a doua.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza în zona lucrărilor, să păstreze o distanță de siguranță suficientă față de vehiculul din față și să semnalizeze din timp orice schimbare de bandă.

