Restricții de circulație pe autostrada A1, între Pitești și București

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, începând de vineri, de la ora 10:00, se desfășoară lucrări de reparații asfaltice pe Autostrada A1, pe sensul de mers Pitești – București, între kilometrii 21 și 22.

Pe durata intervențiilor, traficul rutier este restricționat pe prima bandă, circulația desfășurându-se doar pe banda a doua.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza în zona lucrărilor, să păstreze o distanță de siguranță suficientă față de vehiculul din față și să semnalizeze din timp orice schimbare de bandă.

(sursa: Mediafax)