Misiuni Salvamont: 17 persoane au fost salvate sâmbătă din zonele montane

La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit sâmbătă 15 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență. Cele mai multe apeluri, șase, au fost pentru Salvamont Județul Brașov, câte două apeluri au fost înregistrate pentru Salvamont Municipiul Brașov și Salvamont Prahova.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 17 persoane.

Dintre acestea, șapte au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Ssalvamont la spital, iar una a fost salvată cu sprijinul elicopterului SMURD.

S-au primit și 21 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

(sursa: Mediafax)