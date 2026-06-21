Șofer căutat de polițiști: A fugit de la locul accidentului cu 4 victime

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, şoferul care urmează să fie identificat a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un tânăr, în vârstă de 21 de ani, domiciliat în localitatea Vurpăr.



"Conducătorul auto în vârstă de 21 de ani, precum şi pasagerii din autoturismul condus de acesta, respectiv trei minore în vârstă de 13, 15 şi 16 ani, toate domiciliate în localitatea Vurpăr, au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Unul din conducătorii auto implicaţi în accident a părăsit locul producerii acestuia. Poliţiştii efectuează cercetări în vederea identificării lui", a precizat IPJ Sibiu.



În sprijinul victimelor, au intervenit atât lucrătorii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu, cât şi cei ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, scrie AGERPRES