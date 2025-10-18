x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Trafic restricţionat pe DN 1 Ploieşti - Braşov

Trafic restricţionat pe DN 1 Ploieşti - Braşov

de Redacția Jurnalul    |    18 Oct 2025   •   10:20
Trafic restricţionat pe DN 1 Ploieşti - Braşov

Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti - Braşov, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, pentru efectuarea de lucrări.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 20 octombrie, ora 09:00 - 25 octombrie, ora 18:00, pe DN 1 Ploieşti - Braşov, la kilometrul 89+300 metri, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, judeţul Prahova, se vor efectua lucrări de întreţinere curentă la podurile, pasajele, podeţele, tunelurile şi zidurile de sprijin.

Potrivit sursei citate, va fi restricţionat traficul, alternativ, pe câte o bandă a fiecărui sens de circulaţie.

Sursa: AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trafic restrictionat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri