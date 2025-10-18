Trafic restricţionat pe DN 1 Ploieşti - Braşov

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 20 octombrie, ora 09:00 - 25 octombrie, ora 18:00, pe DN 1 Ploieşti - Braşov, la kilometrul 89+300 metri, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, judeţul Prahova, se vor efectua lucrări de întreţinere curentă la podurile, pasajele, podeţele, tunelurile şi zidurile de sprijin.



Potrivit sursei citate, va fi restricţionat traficul, alternativ, pe câte o bandă a fiecărui sens de circulaţie.

Sursa: AGERPRES