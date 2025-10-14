SUA aprobă un nou test de sânge care ajută la detectarea bolii Alzheimer

Roche Diagnostics a declarat că testul său Elecsys pTau181, dezvoltat în colaborare cu Eli Lilly, ar putea fi folosit de medicii de familie pentru a identifica pacienții care nu sunt susceptibili de a avea boala Alzheimer, în timp ce cei cu un rezultat pozitiv ar fi recomandați pentru teste suplimentare, conform CNN.

Testul este destinat adulților cu vârsta de peste 55 de ani din Statele Unite care prezintă semne sau simptome de declin cognitiv.

„Prin introducerea testării biomarkerilor din sânge pentru Alzheimer în medicina primară, putem ajuta pacienții și medicii lor să obțină răspunsuri mai repede, pentru a-i sprijini mai devreme în călătoria lor", a declarat Brad Moore, președinte și director executiv al Roche Diagnostics North America.

Se estimează că mai mult de 2 din 5 persoane cu vârsta peste 55 de ani din Statele Unite – aproximativ 42% – vor dezvolta demență în ultimii ani de viață. Aproximativ 92% dintre adulții cu tulburări cognitive ușoare ar putea rămâne nediagnosticați.

„Acesta este un alt pas important către extinderea accesului la instrumentele de diagnosticare a bolii Alzheimer", a declarat luni dr. Joanne Pike, președinte și director executiv al Asociației Alzheimer.

„În același timp, este important să înțelegem că acest test este conceput pentru a exclude prezența plăcilor amiloide. Nu este un test care va oferi un diagnostic al bolii Alzheimer și nici un instrument independent de detectare”.

Testul Elecsys pTau181 este al doilea test de biomarker bazat pe sânge care a primit aprobarea FDA pentru boala Alzheimer în acest an. Primul a fost testul companiei de biotehnologie Fujirebio, care a primit undă verde în mai.

Testul funcționează prin măsurarea proteinei pTau181 din plasma sanguină. Nivelurile mai ridicate ale acestei proteine sunt asociate cu boala Alzheimer și alte boli neurodegenerative.

Într-un studiu clinic care a implicat 312 participanți, testul a identificat corect persoanele fără patologie Alzheimer în 97,9% din cazuri.

„Cu alte cuvinte, atunci când rezultatul testului este negativ, există o probabilitate foarte mare ca persoana să nu aibă patologie asociată cu Alzheimer”, a spus dr. Laura Parnas, directorul departamentului medical și științific al Roche Diagnostics. „Cu toate acestea, este important de reținut că, pentru pacienții cu rezultat pozitiv, sunt necesare investigații clinice suplimentare și teste de confirmare a patologiei amiloide pentru diagnosticul final al Alzheimer”.

Neurologul Richard Isaacson, care a înființat una dintre primele clinici de prevenire a bolii Alzheimer din Statele Unite, a declarat că va folosi noul test aprobat de Roche împreună cu alte evaluări.

„Pentru a stabili mai precis stadiul bolii și a urmări evoluția acesteia în timp, nu prescriu niciodată un singur test. Prescriu doar o serie de teste. Nu am ajuns încă în momentul în care un singur marker este . Este mai complicat de atât”, a spus el. „Deși există acum resurse disponibile pentru a afla mai multe despre factorii de risc ai Alzheimer și despre ce ar putea însemna aceste noi teste de sânge, suntem încă la început”.

Isaacson a mai spus că ar dori să vadă mai multe date despre sensibilitatea testului și probabilitatea de a obține rezultate fals pozitive. „Trebuie să fim foarte precauți cu adoptarea în masă a acestor teste de sânge din cauza potențialelor rezultate fals pozitive”, a spus el.

(sursa: Mediafax)