ANAF intră peste bombardieri: Verificăm Urusul cu care se plimbă prin oraș

Potrivit acestuia, există deja o primă listă cu 200 de persoane care urmează să fie controlate în perioada următoare.

„Vom acționa ferm și rapid. În perioada următoare nu doar o anumită categorie de persoane va fi verificată, ci toți cei care dețin bunuri de mare valoare fără acoperire în venituri — fie că vorbim de autoturisme de lux, case sau alte active”, a declarat Adrian Nica, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Oficialul a precizat că operațiunea vizează recuperarea bunurilor și sumelor de bani care nu pot fi justificate prin surse legale și că ANAF a intensificat în ultimele luni acțiunile pentru creșterea încasărilor la bugetul de stat.

„Codul Fiscal prevede clar: dacă nu îți poți justifica bunurile în raport cu veniturile, ANAF poate dispune reținerea acestora. Transmit un mesaj clar celor vizați — nu vom mai tolera asemenea comportamente. Până săptămâna viitoare, cei care știu că au probleme pot veni voluntar să își declare bunurile. Vreau să vă asigur că în perioada următoare nu doar domnul Iohannis va fi controlat, ci și fiecare cetățean care nu poate justifica mașina de 100.000 de euro sau Urusul cu care se plimbă prin oraș. Avem cazuri deja în analiză, avem peste 200 de persoane în analiza asta și vă asigur că vom acționa cu celeritate.

Codul Fiscal prevede foarte clar: dacă nu îți poți justifica bunurile raportat la venituri, ANAF îți poate reține banii.

Eu vreau să profit de această ocazie și să transmit un mesaj foarte clar: Nu vom mai tolera astel de comportamente și poate își aduc aminte până săptămâna viitoare și vin la ANAF să-și depună banii. Fiecare bombardier să se gândească bine înainte de a se urca în mașină și nu poate justifica proveniența banilor”, a mai spus șeful ANAF.

Controale pe baza discrepanțelor între venituri și avere

Reprezentanții instituției au explicat că procesul de verificare se bazează pe analiza discrepanțelor dintre veniturile declarate și nivelul de trai afișat. Persoanele care nu pot demonstra proveniența sumelor folosite pentru achiziționarea de bunuri scumpe vor fi supuse măsurilor legale, inclusiv confiscării averilor nejustificate.

Nica: „Nu pot garanta pentru corectitudinea tuturor inspectorilor”

Întrebat dacă poate garanta pentru integritatea inspectorilor din subordine, Adrian Nica a admis că nu poate exclude complet posibilitatea unor abateri interne.

„Nu pot băga mâna în foc pentru fiecare angajat. Există semnale și uneori asistăm cu surprindere la situații în care unii colegi sunt ridicați de DNA. Tocmai de aceea, ne dorim să curățăm sistemul și să aplicăm legea unitar, fără excepții”, a spus șeful ANAF.

Conform datelor oficiale, ANAF derulează periodic campanii de control pentru identificarea veniturilor nedeclarate și combaterea evaziunii fiscale. Acțiunea anunțată de Adrian Nica face parte dintr-o strategie amplă de transparentizare și responsabilizare fiscală, vizând recuperarea sumelor datorate bugetului de stat și reducerea economiei subterane.