Angajații din vămi intră în grevă de avertisment timp de două ore

Sindicaliștii spun că greva de avertisment are loc „ca urmare a unor probleme grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale” ale personalului vamal.

Unul dintre principalele motive invocate este neîncheierea acordului colectiv de muncă, pe care sindicatul îl consideră esențial pentru protejarea drepturilor angajaților.

Reprezentanții Sindicatului Național Meridian critică și prevederile referitoare la personalul vamal din proiectul noii legi a salarizării.

Sindicaliștii reclamă neacordarea unor drepturi salariale pentru angajații care lucrează în frontieră și pentru cei care au în dotare câini de serviciu.

Ei invocă și lipsa compensării muncii efectuate sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, precum și lipsa sporului pentru radiații pentru personalul care lucrează cu aparate de control nedistructiv.

„Scopul acțiunii este atragerea atenției autorităților române asupra problemelor grave cu care se confruntă personalul vamal și rămase nerezolvate de ani de zile. Lipsa dialogului și neprezentarea la procedura de conciliere din partea instituției vamale a blocat soluționarea pașnică a acestui conflict de muncă, drept urmare facem apel la autorități să soluționeze urgent aceste probleme, să inițieze negocieri reale și transparente și să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaților din vamă”, au transmis reprezentanții sindicatului.

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(sursa: Mediafax)