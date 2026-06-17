Toți angajații MAI, testați obligatoriu pentru droguri

Cadrele Ministerului Afacerilor Interne din România vor fi testate antidrog, în mod aleatoriu și periodic, în perioada următoare.

Surse MAI susțin că vicepremierul Cătălin Predoiu a cerut ca ministerul pe care îl conduce să pregătească, în perioada următoare, un plan pe această problematică care să vizeze testarea cadrelor MAI.

Ministerul Ministerului Afacerilor Interne este al doilea cel mai mare din România, cu un număr de 24.517 de posturi ocupate. Structura coordonează activitatea Poliției Române, Jandarmeriei, Poliției de Frontieră și IGSU.

Decizia ministrului Predoiu vine după ce aceasta a lansat zilele trecute în mod public un avertisment privind consumul de droguri în instituțiile statului, fenomenul nemaifiind limitat doar la anumite grupuri sociale.

„Noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii. Redevenind serioși, e o temă interesantă asta pentru că, într-adevăr, în multe instituții se consumă de către adulți. Acesta este adevărul”, a declarat Predoiu.

„Cifrele privind consumul de droguri în rândul cetățenilor europeni sunt alarmante. Se pare că mai mult de o treime din adulții cuprinși între vârsta de 16 și 30 de ani au consumat cel puțin o dată un drog de risc sau mare risc, și, ceea ce este și mai îngrijorător, fenomenul a început să se răspândească în rândul tinerelor generații.

Ori, constatând acest lucru și constatând creșterea unor indicatori de consum și în țara noastră, raportat la nivelul de forțe și structuri alocate pentru combaterea acestui fenomen, concluzia a fost destul de simplă, că trebuie să suplimentăm aceste structuri și aceste forțe, în condițiile pe care le avem cu toții în administrație, mai mult sau mai puțin precare, să spun așa, din punct de vedere financiar și logistic. Dar, cu soluții venite din minister, cu creșterea unui efort instituțional pe care anumite structuri l-au făcut, am alocat câteva sute de poziții în plus în structurile specializate de combatere a traficului și consumului de droguri. Poate părea puțin, dar în termeni operativi este substanțial”, a spus ministrul.

Ieri, și premierul Franței, Sébastien Lecornu le-a cerut oficial, printr-o adresă, miniștrilor săi să efectueze teste antidrog „neanunțate și obligatorii” pentru angajații statului, transmite presa franceză.

(sursa: Mediafax)