Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric

de Redacția Jurnalul    |    04 Feb 2026   •   09:33
Ambasada americană la București a transmis că Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric”. Este vorba despre anul în care americanii sărbătoresc împlinirea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.

Anunțul a fost transmis pe Facebook.

„Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric! Președintele Trump a proclamat anul 2026 drept Anul celebrării și reafirmării, marcând cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență, o sărbătoare a spiritului american”, au transmis reprezentanții ambasadei de la București.

Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii este un document prin care coloniile din America de Nord s-au declarat independente de Regatul Unit. Documentul a fost ratificat de Congresul Continental în ziua de 4 iulie 1776.

Actul original semnat de delegații Congresului este expus în clădirea Arhivelor Naționale (National Archives) din capitala SUA, Washington.

(sursa: Mediafax)

