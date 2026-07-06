Arhitectul-șef al municipiului Baia Mare, trimis în judecată de DNA pentru mită și abuz în serviciu

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, ancheta vizează fapte comise în perioada decembrie 2019 – iulie 2025, în legătură cu emiterea unor documente de urbanism și autorizații de construire în municipiul Baia Mare.

DNA: Autorizații de construire emise cu încălcarea legii

Procurorii susțin că, în perioada aprilie 2023 – iulie 2025, arhitectul-șef ar fi emis un certificat de urbanism și trei autorizații de construire cu încălcarea prevederilor legale, favorizând trei beneficiari – persoane fizice și juridice.

Conform rechizitoriului, aceste acte ar fi prejudiciat interesele municipiului Baia Mare și ale unor persoane fizice, oferind în același timp beneficii necuvenite beneficiarilor proiectelor.

Mită de peste 55.000 de lei în produse și bunuri

Anchetatorii susțin că, între decembrie 2019 și martie 2025, inculpata ar fi pretins și primit în mod repetat foloase necuvenite de la reprezentanții unor firme de arhitectură și dezvoltare imobiliară.

Este vorba despre articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse electrocasnice, obiecte sanitare și mobilier, valoarea totală a acestora fiind estimată la aproximativ 55.730 de lei (echivalentul a peste 11.000 de euro).

Potrivit DNA, bunurile ar fi fost oferite pentru urgentarea unor documentații sau pentru îndeplinirea unor acte de serviciu în interesul dezvoltatorilor imobiliari.

Ce nereguli au descoperit procurorii

În rechizitoriu sunt prezentate mai multe exemple privind presupusele încălcări ale legii.

Printre acestea se numără emiterea unei autorizații pentru construirea unui bloc, deși proiectul nu respecta cerințele din Legea locuinței privind suprafețele minime și spațiile comune obligatorii.

De asemenea, procurorii susțin că arhitectul-șef ar fi emis o autorizație de construire în beneficiul unuia dintre inculpați și ar fi sprijinit ulterior demersurile pentru extinderea unei străzi, astfel încât proiectul imobiliar să beneficieze de acces, contrar reglementărilor urbanistice.

DNA mai arată că inculpata ar fi oferit consultanță de specialitate unui arhitect privat privind întocmirea și modificarea documentațiilor tehnice pentru clienții acestuia și ar fi soluționat cereri care, potrivit atribuțiilor legale, reveneau altor servicii din cadrul Primăriei Baia Mare.

Trei inculpați, acuzați de dare de mită

În același dosar au fost trimiși în judecată:

un arhitect și administrator al unei societăți comerciale, acuzat de dare de mită în formă continuată;

doi administratori ai unor firme de dezvoltare imobiliară și construcții, acuzați fiecare de dare de mită.

Dosarul ajunge la Tribunalul Maramureș

Procurorii DNA au trimis dosarul spre judecare la Tribunalul Maramureș și au solicitat menținerea măsurilor preventive dispuse în cauză, precum și confiscarea echivalentului foloaselor necuvenite obținute.

DNA precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază toate persoanele trimise în judecată până la pronunțarea unei hotărâri definitive.