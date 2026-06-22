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Peste 5.750 de bucureșteni s-au angajat prin AMOFM în primele 5 luni

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   17:15
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Peste 5.750 de bucureșteni s-au angajat prin AMOFM în primele 5 luni
Câți bucureșteni s-au încadrat pe piața muncii prin programele de stat

Un număr de 5.755 de persoane, din care 2.781 sunt de sex feminin, au fost încadrate de la începutul anului până la sfârşitul lunii mai, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti.

Din totalul persoanelor ocupate în această perioadă, 2.037 au peste 45 de ani (peste 55 ani, 619), 2.213 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 1.306 au între 30-35 de ani, 101 au între 25 şi 30 de ani (din care 57 tineri NEETs), iar 98 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 67 tineri NEETs).

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale - 2.342, studii profesionale - 1.111, iar 1.528 sunt cu studii superioare.

Din numărul total de persoane încadrate, în perioada menţionată, 1.498 (26,03%) fac parte din categoria celor greu ocupabile.

De asemenea, în perioada respectivă, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 11.183 persoane. AGERPRES

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Subiecte în articol: bucuresteni angajat amofm
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