Peste 5.750 de bucureșteni s-au angajat prin AMOFM în primele 5 luni

Din totalul persoanelor ocupate în această perioadă, 2.037 au peste 45 de ani (peste 55 ani, 619), 2.213 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 1.306 au între 30-35 de ani, 101 au între 25 şi 30 de ani (din care 57 tineri NEETs), iar 98 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 67 tineri NEETs).



Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale - 2.342, studii profesionale - 1.111, iar 1.528 sunt cu studii superioare.



Din numărul total de persoane încadrate, în perioada menţionată, 1.498 (26,03%) fac parte din categoria celor greu ocupabile.



De asemenea, în perioada respectivă, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 11.183 persoane. AGERPRES