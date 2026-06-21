Pericolul nevăzut din zilele caniculare: Ce este strict interzis să faci pe timp de zi

Ministerul Sănătății a publicat duminică dimineață o serie de recomandări pentru populație, în contextul în care în acest weekend, România se confruntă cu primul val de caniculă din acest an.
„Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu bine peste valul de căldură și a te proteja, urmează măsurile simple, dar vitale, recomandate de medici”, notează Ministerul Sănătății într-o postare pe Facebook.
Concret, recomandările generale pentru populație, în contextul temperaturilor ridicate din acest weekend, sunt:
evitați expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18
reglați aerul condiționat pe o temperatură cu 5 grade Celsius mai mică decât temperatura ambientală
nu folosiți ventilatoare dacă temperatura depășește 32 grade Celsius
petreceți 2-3 ore zilnic în spații unde există aer condiționat
evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină
consumați fructe și legume proaspete, deoarece acestea conțin o cantitate mare de apă
consumați iaurt
evitați activitățile în exterior
mențineți legătura cu persoanele vulnerable din familie
faceți dușuri călduțe
purtați pălării de soare și haine lejere
beți zilnic cel puțin 1,5 – 2 litri de lichide
nu consumați alcool
Cod galben de caniculă duminică
O alertă Cod galben va fi valabilă duminică, în intervalul orar 12:00–21:00. Avertizarea va afecta zonele Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, precum și vestul și centrul Transilvaniei.
Maximele termice vor ajunge la 36 de grade duminică. Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul de 80 de unități.
(sursa: Mediafax)
Diana Nunut, diana.nunut@mediafax.ro
Keywords:MS, CANICULĂ