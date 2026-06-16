Cât costă buletinul electronic? Emitarea gratuită va expira de la 1 iulie 2026

Persoanele cărora le expiră actualul act de identitate sau care vor să facă tranziția către noul document sunt sfătuite să depună cererea înainte de termenul-limită pentru a evita costurile suplimentare.

Gratuitatea actului de identitate cu cip

Gratuitatea a fost posibilă datorită fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), autoritățile acoperind costurile emiterii cărților electronice de identitate în primul an de implementare a proiectului.

Potrivit datelor oficiale, de la lansarea noului document și până în aprilie 2025, peste 1,4 milioane de români au optat pentru cartea electronică de identitate, renunțând la buletinul clasic.

Cei care preferă actul de identitate fără cip îl pot solicita în continuare, însă și pentru acesta este percepută o taxă, de aproximativ 40 de lei.

Cât va fi taxa pentru buletnul electronic?

Începând cu 1 iulie, eliberarea buletinului electronic va costa 70 de lei.

Autoritățile încurajează utilizarea cărții electronice de identitate, argumentând că aceasta oferă un nivel mai ridicat de securitate și permite stocarea unor informații suplimentare.

De asemenea, au fost adoptate măsuri pentru ca lipsa adresei de domiciliu înscrise pe document să nu creeze dificultăți în relația cetățenilor cu instituțiile publice, potrivit observatornews.ro.