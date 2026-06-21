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Copil transportat la spital, implicat într-un accident grav cu ambulanța care îl ducea la Iași

de Redacția Jurnalul    |    21 Iun 2026   •   09:54
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Copil transportat la spital, implicat într-un accident grav cu ambulanța care îl ducea la Iași
Șapte persoane implicate într-un accident cu o ambulanță în județul Iași

Un autoturism și o ambulanță, care transporta un copil la spital, au fost implicate într-un accident produs duminică dimineață, la ieșirea din oraşul Hârlău spre Iaşi. În total, șapte persoane au fost implicate în accident.

Un accident s-a produs duminică dimineață la ieșirea din orașul Hârlău spre Iași, în care au fost implicate o ambulanță - care transporta un copil - și un autoturism.

La fața locului au intervenit un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Hârlău, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi 4 militari, precum şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

Potrivit ISU Iași, șoferul autoturismului a fost rănit, iar copilul şi însoţitorul său au fost preluaţi de o altă ambulanţă pentru a fi duşi la o unitate medicală.

Șapte persoane au fost implicate în accident, potrivit ISU Iași, relatează Ziua de Iași.

„Pacientul minor transportat de ambulanţa SAJ Botoşani şi însoţitorul acestuia au fost preluaţi de un alt echipaj SAJ pentru continuarea transportului către unitatea medicală. Conducătorul autoturismului implicat în accident, un bărbat în vârstă de 58 de ani, conştient, prezentând contuzie toraco-abdominală şi escoriaţii la membrul superior stâng, a fost preluat de un echipaj SAJ şi transportat la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate”, relevă sursa citată.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: accident ambulanta
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