Dan Voiculescu cere explicații BNR: „Ratele românilor nu sunt motiv de ironii și speculații”

Într-o analiză publicată pe blogul său, Dan Voiculescu critică tonul pe care îl consideră nepotrivit pentru o instituție care are responsabilitatea stabilității financiare și a încrederii publice.

„Raportările speculative și formulările frivole prin care se încearcă relativizarea suspiciunilor privind ROBOR sunt total inadecvate. Neprofesioniste și sfidătoare”, afirmă profesorul.

Acesta atrage atenția că discuțiile despre ROBOR nu reprezintă un exercițiu teoretic, ci o problemă care a afectat direct milioane de români cu credite.

Potrivit lui Dan Voiculescu, pentru numeroase familii, plata ratelor a însemnat renunțarea la cheltuieli esențiale, de la alimente și medicamente până la nevoile de bază ale copiilor.

Profesorul consideră că abordarea unor astfel de subiecte într-un registru relaxat sau ironic transmite un semnal greșit și accentuează ruptura dintre conducerea instituțiilor și cetățenii care suportă consecințele deciziilor economice.

„Formulările vagi ale reprezentanților Băncii Centrale afectează grav inclusiv încrederea publicului în sistemul bancar”, avertizează acesta.

În final, Dan Voiculescu solicită o poziție clară și responsabilă din partea conducerii BNR și cere ca orice suspiciune privind funcționarea pieței bancare să fie analizată transparent.

„Este nevoie ca Guvernatorul BNR să facă ordine în instituția pe care o conduce. Dacă au existat nereguli, BNR trebuie să le găsească și să le asume. Să le corecteze, nu să le acopere”, transmite profesorul Dan Voiculescu.