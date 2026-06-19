x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Dan Voiculescu cere explicații BNR: „Ratele românilor nu sunt motiv de ironii și speculații”

Dan Voiculescu cere explicații BNR: „Ratele românilor nu sunt motiv de ironii și speculații”

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   11:31
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Dan Voiculescu cere explicații BNR: „Ratele românilor nu sunt motiv de ironii și speculații”
Dan Voiculescu solicită o poziție clară și responsabilă din partea conducerii BNR

Profesorul Dan Voiculescu reacționează ferm după declarațiile controversate ale unui membru al Consiliului de Administrație al BNR privind evoluția ROBOR și suspiciunile referitoare la posibila manipulare a acestui indice.

Într-o analiză publicată pe blogul său, Dan Voiculescu critică tonul pe care îl consideră nepotrivit pentru o instituție care are responsabilitatea stabilității financiare și a încrederii publice.

„Raportările speculative și formulările frivole prin care se încearcă relativizarea suspiciunilor privind ROBOR sunt total inadecvate. Neprofesioniste și sfidătoare”, afirmă profesorul.

Acesta atrage atenția că discuțiile despre ROBOR nu reprezintă un exercițiu teoretic, ci o problemă care a afectat direct milioane de români cu credite.

Potrivit lui Dan Voiculescu, pentru numeroase familii, plata ratelor a însemnat renunțarea la cheltuieli esențiale, de la alimente și medicamente până la nevoile de bază ale copiilor.

Profesorul consideră că abordarea unor astfel de subiecte într-un registru relaxat sau ironic transmite un semnal greșit și accentuează ruptura dintre conducerea instituțiilor și cetățenii care suportă consecințele deciziilor economice.

„Formulările vagi ale reprezentanților Băncii Centrale afectează grav inclusiv încrederea publicului în sistemul bancar”, avertizează acesta.

În final, Dan Voiculescu solicită o poziție clară și responsabilă din partea conducerii BNR și cere ca orice suspiciune privind funcționarea pieței bancare să fie analizată transparent.

„Este nevoie ca Guvernatorul BNR să facă ordine în instituția pe care o conduce. Dacă au existat nereguli, BNR trebuie să le găsească și să le asume. Să le corecteze, nu să le acopere”, transmite profesorul Dan Voiculescu.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Dan Voiculescu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri