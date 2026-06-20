Studiul compară valoarea a 100 de euro în diferite țări și arată cât de mult pot cumpăra turiștii în raport cu nivelul prețurilor din Austria, transmite ORF. Potrivit datelor, România se află printre cele mai avantajoase destinații europene din punct de vedere al costurilor.

Analiza arată că turiștii beneficiază în România de o putere de cumpărare cu aproximativ 40% mai mare decât în Austria. Doar Bulgaria oferă un avantaj mai mare în regiune, unde aceeași sumă poate cumpăra cu aproximativ 70% mai multe bunuri și servicii.

România se află la același nivel cu Cehia și înaintea unor destinații populare precum Grecia, Polonia, Slovacia, Slovenia sau Cipru. Datele sugerează că țara noastră rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru turiștii străini care caută vacanțe la costuri reduse.

În rândul destinațiilor turistice consacrate, Portugalia oferă unul dintre cele mai bune raporturi între preț și servicii. Acolo, turiștii pot cumpăra cu aproximativ o treime mai mult decât în Austria pentru aceeași sumă.

Spania, Ungaria și Turcia oferă, la rândul lor, o putere de cumpărare cu aproximativ 25% mai mare. În schimb, Italia și Croația sunt doar ușor mai avantajoase decât Austria, iar Franța și Germania au niveluri de preț comparabile.

La polul opus se află Elveția, considerată în continuare una dintre cele mai costisitoare destinații turistice din Europa. Potrivit studiului, 100 de euro cheltuiți în Elveția au o valoare echivalentă cu doar 69 de euro în Austria.St atele Unite rămân, de asemenea, mai scumpe pentru turiștii europeni, chiar dacă diferența s-a redus în ultimul an.

Economiștii explică faptul că diferențele dintre țări sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv inflația, nivelul salariilor și evoluția cursurilor valutare. Deși multe state europene au fost afectate de creșteri importante ale prețurilor în ultimii ani, unele destinații continuă să ofere un raport atractiv între costuri și servicii.

Pentru România, poziționarea în partea superioară a clasamentului poate reprezenta un avantaj important pentru industria turismului, în condițiile în care tot mai mulți turiști europeni caută destinații accesibile și experiențe de vacanță la prețuri competitive.

Palatul Parlamentului (cunoscut și sub numele istoric de Casa Poporului ) este cea mai vizitată atracție turistică din București și una dintre cele mai importante din România , înregistrând anual sute de mii de vizitatori (peste 230.000 de turiști doar în ultimul an).

Clădirea deține titlul de cea mai grea clădire din lume , a doua cea mai mare clădire administrativă civilă (după Pentagon) și cea mai scumpă clădire de acest tip din lume.

(sursa: Mediafax)