UPDATE Doi morți și nouă răniți într-o explozie de pe Calea Rahovei. A fost activat Planul roșu!

UPDATE

Deflagrația produsă într-un bloc de opt etaje de pe Calea Rahovei a afectat și un imobil aflat în apropiere, unde s-au desprins elemente de construcție de pe fațadă.

În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii, anunță ISU București Ilfov.

Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, situat în apropierea blocului în care s-a produs explozia vineri dimineață pe Calea Rahovei, a fost evacuat.

ISU București-Ilfov anunță că elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuați.

Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert în urma exploziei de pe Calea Rahovei. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona sau să se îndepărteze de locul accidentului și să respecte măsurile dispuse de autorități.

„Explozie pe Calea Rahovei la un bloc de locuințe. Evitați zona sau îndepărtați-vă de locul accidentului! Pentru protecția dumneavoastră, respectați măsurile dispuse de autorități”, este mesajul Ro-Alert.

ȘTIRE INIȚIALĂ

ISU București-Ilfov anunță că au fost identificate două persoane decedate și alte nouă rănite.

Se continuă acțiunile de căutare-salvare.

La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături.

Planul roșu de intervenție a fost activat în Capitală după ce într-un bloc de 8 etape de pe Calea Rahivei a avut loc o explozie. Mai multe apartamente au fost afectate.

Victimele exploziei de vineri dimineață din Capitală au fost duse la spitalele Universitar, Floreasca și Gr. Alexandrescu, transmite Ministerul Sănătății.

„În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare. A fost activat planul roșu de intervenție”, arată Ministerul Sănătății.

Nouă victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca si Gr. Alexandrescu.

„Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze”, transmite Poliția Capitalei, după explozia produsă vineri dimineața într-un bloc de pe Calea Rahovei.

Poliția Capitalei anunță căîn urma producerii unei explozii, în Sectorul 5, polițiștii au intervenit pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție.

Traficul a fost deviat în zona afectată.

În contextul producerii acestei explozii, Poliția recomandă cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:

1. Evitați zona afectată - Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

2. Respectați indicațiile autorităților - Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.

3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi - Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

4. Nu blocați căile de acces - Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.

5. Furnizați informații utile - Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

6. Sprijiniți persoanele vulnerabile - Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților.

(sursa: Mediafax)