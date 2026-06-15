Legea care a tăiat salariile din ANRE, ASF și ANCOM a ajuns în atenția Comisiei Europene

Reorganizarea a trei autorități naționale de reglementare impusă prin Legea nr. 145/2025 este urmărită de Comisia Europeană, conform surselor din domeniu.

Aceasta vizează atât Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), cât și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Legea nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome prevede în esență reducerea indemnizațiilor, a salariilor, a bonusurile și a grilei de personal la ANRE, ASF și ANCOM fusese atacată la Curtea Constituțională a României și ulterior declarată constituțională, în septembrie.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a câștigat, în primă instanță, litigiile deschise de 102 de angajați cărora li se tăiaseră salariile, dar acțiuni litigioase au for demarate și de angajații ANCOM și ASF.

Printre cei peste o sută de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) care au decis să dea în judecată instituția pentru tăierea salariilor conform Legii nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, sunt și câteva familii, soț- soție, care susțin că tăierea salariilor și/sau încadrarea pe poziții inferioare – un adevărat act de „violență economică” – le va crea mari probleme financiare, de la plata ratelor la credite, la cheltuieli medicale și taxe școlare pentru copii, conform documentelor judiciare consultate în exclusivitate de reporterul Mediafax.

Potrivit deciziei conducerii ANRE, din 1 ianuarie, toți salariații au avut tăiate salariile cu 30% – inclusiv la nivel de conducere – și 14 salariați au fost concediați la nivelul întregului aparat al ANRE, dintre care nouă cu preaviz și cinci, cu acordul părților, conform informațiilor Mediafax.

Executivul Comunitar vrea să știe în prezent dacă Guvernul României a întocmit un studiu de impact înainte de a impune reducerea de bugete pentru autoritățile de reglementare prin legea 145/2025, pentru care și-a asumat răspunderea în Parlament, cerând acestuia date despre impactul acestei decizii, în condițiile în care aceste autorități sunt independente, fiind sub autoritatea Parlamentului.

Solicitarea a ajuns la Ministerul de Externe acum aproximativ cinci săptămâni. Potrivit procedurilor, Guvernul are zece săptămâni termen să transmisă un răspuns la Bruxelles, din momentul în care solicitarea a ajuns la MAE, potrivit surselor citate.

(sursa: Mediafax)