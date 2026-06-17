MAE se delimitează de Centrul Diplomatic București: „Nu avem nicio colaborare”

Reacția MAE vine după apariția în spațiul public a unor informații care, potrivit instituției, pot crea impresia falsă că respectivul centru ar avea o afiliere oficială cu diplomația română sau cu ministerul. Instituția avertizează că anumite afirmații și titulaturi utilizate de organizație sunt „factual neadevărate” și pot induce publicul în eroare:

"În urma apariţiei în spaţiul public a unor informaţii cu privire la o entitate privată a cărei titulatură induce ideea că ar derula activităţi asimilabile unei instituţii publice sau afilierea cu o instituţie publică sau un corp profesional activ, facem următoarele precizări:



Ministerul Afacerilor Externe (MAE) nu are niciun raport de cooperare sau patronaj cu entitatea intitulată Centrul Diplomatic Bucureşti.



Conform informaţiilor publice existente, acest centru este o iniţiativă recentă la care s-au asociat şi persoane care au desfăşurat activitate profesională în cadrul MAE şi ale căror raporturi de muncă s-au încheiat prin pensionare sau încetarea detaşării.



Ministerul Afacerilor Externe insistă asupra caracterului strict privat al iniţiativei, caracter care se reflectă şi asupra reuniunilor şi activităţilor acestui centru.



Ministerul Afacerilor Externe susţine activităţi care oferă cetăţenilor români informaţii şi o mai bună înţelegere a obiectivelor, rezultatelor şi în general a activităţii de realizare a politicii externe. În acelaşi timp, subliniază exigenţa critică ca orice informaţie să fie exactă, corect contextualizată şi argumentată, pentru a evita consecinţele negative ale dezinformării şi ale manipulării informaţiei.



Reamintim faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 269/2009 privind Statutul corpului diplomatic şi consular, gradul diplomatic sau consular deţinut de foşti membri ai Corpului Diplomatic şi Consular al României (CDCR) se păstrează exclusiv cu titlu onorific, fără a exista posibilitatea ca aceştia să-şi decline o calitate ataşată doar membrilor CDCR în activitate, împrejurare ce ar putea induce în eroare publicul căruia i se adresează iniţiativa privată în discuţie.



Pentru claritate, MAE precizează că funcţia principală a ministerului este reprezentată de îndeplinirea unor activităţi de specialitate necesare realizării politicii externe a statului. În conformitate cu prevederile art. 585 din O.U.G. nr. 57/2019, serviciile diplomatice şi consulare sunt servicii non-economice de interes general, exercitate prin gestiune directă de către Ministerul Afacerilor Externe sau de către "organismele prestatoare de servicii publice sub monitorizarea şi controlul MAE sau mandatate de către acesta".



În consecinţă, orice altă iniţiativă, publică sau privată, derulată cu ignorarea prevederilor sus-menţionate, este asimilabilă asumării de către terţe persoane a unor calităţi ce presupun exercitarea autorităţii de stat, în calitate de membri în activitate ai CDCR. Aşa este şi utilizarea unei titulaturi precum "consiliul de onoare al diplomaţiei".



Ministerul Afacerilor Externe semnalează, totodată, că nu organizează, nu coordonează şi nu patronează această structură şi nici evenimentele organizate de acest centru.



Conform Legii nr. 269/2003 privind statutul Corpului diplomatic şi consular al României, Consiliul de Onoare se întruneşte pentru examinarea faptelor care generează răspunderi şi sancţiuni pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României.



Astfel, afirmaţia potrivit căreia "Centrul Diplomatic Bucureşti este o platformă instituţională dedicată dialogului diplomatic, schimbului de idei şi promovării excelenţei în relaţiile internaţionale, reunind membri ai corpului diplomatic, experţi şi publicul interesat de diplomaţie" şi că în cadrul său ar funcţiona un "Consiliu de onoare al diplomaţiei" este factual neadevărată, sugerând existenţa unui patronaj activ din partea Ministerului Afacerilor Externe, sub forma unei colaborări instituţionale, în vederea exercitării unor prerogative ce ţin de îndeplinirea serviciului diplomatic al României.



Cu privire la cursurile organizate de această entitate privată şi adresate persoanelor interesate să urmeze o carieră în diplomaţie, MAE precizează că admiterea în Corpul Diplomatic şi Consular al României se face prin concurs, iar MAE nu girează niciun program de pregătire în acest sens.



Informaţii privind concursurile de admitere în MAE sunt disponibile pe site, la rubrica "Admitere MAE" (https://www.mae.ro/node/35613 )."