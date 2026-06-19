Manifestație vineri seară în Piața Victoriei, sub sloganul „E nevoie să apărăm democrația”

Protestul este anunțat de organizațiile civice „Rezistența”, „Corupția ucide”, „Inițiativa România” și „Asociația MEA”, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit organizatorilor, manifestația ar urma să dureze patru ore.

„România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieșim iar în stradă”, au scris organizatorii în descrierea evenimentului.

Asociațiile afirmă că protestul este îndreptat împotriva unui „stat capturat” și invocă apărarea statului de drept, a democrației și a direcției pro-europene a României.

„Am fost sute de mii în stradă pentru Justiție, NU corupție! Suntem tot aici. Este nevoie IAR de fiecare dintre noi”, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook.

Manifestația are loc după o zi de joi marcată de mai multe decizii care au vizat lideri politici.

Joi, Tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu deciziile PNL împotriva liberalilor care susțin un Guvern condus de Adrian Veștea.

Tot joi, DNA a anunțat că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este vizat într-un dosar desprins dintr-o anchetă mai amplă privind jocurile de noroc din Sectorul 6.

În aceeași zi, Înalta Curte a decis că Dominic Fritz, președintele USR, a fost în conflict de interese. Decizia îi interzice să candideze la alegeri până în 2030, iar Fritz a anunțat că va contesta hotărârea la CEDO.

(sursa: Mediafax)