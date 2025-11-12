Jumătate dintre cumpărătorii români nu ar lua în considerare cumpărarea unei mașini electrice

Deși UE intenționează să interzică până în 2035 vânzările de vehicule noi pe combustibili fosili, șoferii nu se grăbesc să treacă la vehiculele electrice. Multe guverne introduc diverse stimulente financiare pentru a încuraja adoptarea vehiculelor electrice, dar vânzările scad vertiginos de îndată ce acestea sunt scoase din uz.

Un sondaj recent făcut de carVertical a dezvăluit că aproape jumătate dintre cumpărătorii din România nu ar lua momentan în considerare achiziționarea unei mașini electrice.

Când li s-a cerut să numească tipul preferat de propulsie auto, 35,9% dintre respondenții sondajului au ales motorul pe benzină, 45,9% motoarele care funcționează cu motorină, 13,2% motoarele hibride și 5% motorul electric. Astfel, șoferii preferă mașinile cu motoare cu ardere internă și încă nu sunt pregătiți să adopte alternativele.

Aproape jumătate dintre cumpărătorii români (45,6%) care au răspuns sondajului au declarat că nu ar cumpăra în prezent un vehicul electric și doar 14,4% ar lua în considerare achiziționarea unuia. 40% au ezitat, răspunzând totuși că s-ar putea să cumpere un vehicul electric în viitor.

Cei care sunt în favoarea vehiculelor electrice și ar putea cumpăra unul au diverse motive pentru care le preferă. Majoritatea respondenților (42,4%) consideră că este mai ieftin să folosești și să întreții o mașină electrică. Deoarece vehiculele electrice au mai puține piese mobile, costurile de întreținere sunt de obicei mai mici în comparație cu vehiculele pe benzină sau motorină. Creșterea prețurilor la combustibili încurajează și ea șoferii să treacă la motoarele electrice, acestea fiind văzute ca o alternativă mai accesibilă pe termen lung.

28,5% dintre șoferii chestionați ar alege o mașină electrică datorită taxelor mai mici. În UE, multe țări reduc sau renunță la taxele pe proprietate auto pentru a încuraja adoptarea vehiculelor electrice. În România, vehiculele electrice sunt scutite complet atât de taxa de înmatriculare cât și de taxa anuală de drum.

12,1% dintre respondenți ar alege o mașină electrică datorită subvențiilor guvernamentale. În momentul de față România oferă până la 7.500 EUR (aproximativ 37.000 lei) pentru achiziționarea de vehicule electrice noi.

Citește pe Antena3.ro Surse: ANAF va cere luni sechestru pentru casa în care locuiesc soții Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu

13,2% dintre utilizatorii companiei citate spun că ar alege o mașină electrică din motive ecologice. Cu toate acestea, pe măsură ce orașe precum Bucureștiul extind zonele cu emisii reduse, deținerea unui vehicul electric devine mai puțin o alegere ca stil de viață și mai mult o necesitate pentru șoferii care conduc în mediul urban și care doresc să evite amenzile, taxele ridicate și restricțiile (3,8%).

Mai multe țări din UE au redus sau au eliminat subvențiile pentru achiziționarea vehiculelor electrice. Suedia și-a încheiat subvențiile pentru achiziții în 2022 și Germania la sfârșitul anului 2023, în ambele cazuri producându-se o scădere semnificativă a vânzărilor de vehicule electrice noi.

Sub administrația președintelui Donald Trump din SUA au fost adoptate reduceri semnificative ale politicilor favorabile vehiculelor electrice, inclusiv revocarea mandatelor de vânzare a vehiculelor electrice, reducerea sau eliminarea creditelor fiscale federale și înghețarea finanțării infrastructurii pentru vehicule electrice. Aceste schimbări au încetinit ritmul de adoptare al vehiculelor electrice și provoacă un climat plin de incertitudine pentru producătorii auto.

Nu este și cazul României unde în 2025 guvernul a majorat subvențiile pentru vehicule electrice, avantajele fiscale și sprijinul pentru infrastructura de alimentare. Aceste măsuri au contribuit la clasarea României în fruntea regiunii CEE în ceea ce privește rata de adoptare a vehiculelor electrice.

Când au fost întrebați de ce nu ar cumpăra un vehicul electric, 35,4% dintre respondenții din România au spus că mașinile electrice sunt prea scumpe, 23,9% erau îngrijorați de autonomia redusă, 25,3% au subliniat infrastructura slabă și 8% au menționat valoarea de revânzare scăzută (alte motive 7,4%).

În 2025 mai mulți producători auto importanți au anunțat reduceri semnificative de personal ca parte a strategiei de reducere a costurilor din cauza tarifelor și a schimbărilor de producție. Stellantis a concediat temporar 900 de angajați în cinci fabrici din SUA și a întrerupt producția la unitățile din Mexic și Canada. General Motors a anunțat mai multe runde de concedieri care însumează peste 3.000 de angajați, în timp ce Nissan se pare că intenționează să închidă șapte fabrici și să elimine 10.000 de locuri de muncă la nivel global.

Alți producători mari inclusiv Porsche, Volvo și Volkswagen, au anunțat reduceri de locuri de muncă, reflectând o restructurare la nivel de sector pentru a face față presiunilor pieței.

Concurența tot mai mare din partea producătorilor chinezi modelează și ea piața vehiculelor electrice. BYD și-a extins rapid prezența în Europa, depășind Tesla la vânzările de vehicule electrice cu baterie (BEV) pentru prima dată în aprilie 2025. BYD s-a bucurat de o creștere a vânzărilor de 359% față de anul precedent, în ciuda tarifelor mai mari impuse de UE pentru vehiculele electrice chinezești. Este încă devreme să spunem dacă producătorii auto chinezi îi pot convinge pe europeni să treacă la vehiculele electrice, dar creșterea rapidă a vânzărilor pe care le înregistrează are deja consecințe asupra economiei europene.

(sursa: Mediafax)