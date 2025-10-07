x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Oct 2025   •   15:45
Au fost infiltrații în stația de metrou Eroilor 1 din cauza ploilor. Trenurile circulă conform graficului, anunță Metrorex.

Metrorex a anunțat că, având în vedere avertizările meteo privind precipitații abundente și intensificări ale vântului, a solicitat creșterea gradului de mobilizare pentru prevenire și intervenție rapidă în vederea asigurării funcționării în condiții optime a rețelei de metrou.

Conducerea companiei susține că au apărut infiltrații în unele stații.

„Deja, în unele stații, infiltrațiile au fost mai pronunțate (ex: Eroilor 1), iar salariații Metrorex în colaborare cu firma de curățenie, alți partenerii contractuali și furnizorii de utilități au intervenit cu rapiditate și au înlăturat efectele infiltrațiilor”, transmite Metrorex.

Compania anunță că, în prezent, trenurile de metrou circulă conform graficului de circulație, nefiind înregistrate perturbări în traficul subteran.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: metrou infiltratii eroilor 1
