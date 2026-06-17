Nazare, Anisie, Rogobete și Marian Neacșu, printre miniștrii lui Veștea. Iată lista Guvernului

Potrivit surselor Antena 3 CNN, negocierile pentru formarea noului Cabinet sunt aproape de final, iar cele mai multe portofolii au deja titulari desemnați.

Cine sunt miniștrii propuși

Conform informațiilor apărute până în acest moment, componența viitorului Guvern ar urma să fie următoarea:

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare;

– Alexandru Nazare; Ministerul Apărării Naționale – Sorin Cîmpeanu;

– Sorin Cîmpeanu; Ministerul Educației – Monica Anisie;

– Monica Anisie; Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete;

– Alexandru Rogobete; Ministerul Dezvoltării – în curs de negociere;

– în curs de negociere; Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu;

– Luca Niculescu; Ministerul Afacerilor Interne – Marian Neacșu, care ar urma să ocupe și funcția de vicepremier;

– Marian Neacșu, care ar urma să ocupe și funcția de vicepremier; Vicepremier – Alina Gorghiu;

– Alina Gorghiu; Ministerul Justiției – Radu Marinescu;

– Radu Marinescu; Ministerul Mediului – în curs de negociere;

– în curs de negociere; Ministerul Energiei – Daniel Zamfir sau Bogdan Ivan;

– Daniel Zamfir sau Bogdan Ivan; Ministerul Agriculturii – reprezentant al PNL, numele nefiind încă anunțat;

– reprezentant al PNL, numele nefiind încă anunțat; Ministerul Culturii – Natalia Intotero;

– Natalia Intotero; Ministerul Transporturilor – Cristian Pistol.

Adrian Veștea: „Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare”

Premierul desemnat a declarat că toate măsurile incluse în programul de guvernare sunt analizate din perspectiva impactului bugetar și a respectării țintelor privind deficitul.

„Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil”, a transmis Adrian Veștea.

Acesta a subliniat că obiectivul principal este găsirea unui echilibru între nevoile societății și resursele financiare disponibile ale statului.

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică”, a adăugat premierul desemnat.

Lista miniștrilor și programul de guvernare, depuse joi

Adrian Veștea a precizat că joi, în prima parte a zilei, vor fi depuse oficial la Parlament atât programul de guvernare, cât și lista completă a miniștrilor.

„Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, a transmis acesta.

Viitorul Cabinet urmează să treacă prin procedura de audiere în comisiile parlamentare și apoi să solicite votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.