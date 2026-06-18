Nicușor Dan la summitul decisiv de la Bruxelles: Ce se decide joi și vineri

Președintele Nicușor Dan va susține accelerarea procesului de integrare europeană prin deschiderea cât mai rapidă a celorlalte capitole de negociere pentru aderarea Republicii Moldovei și Ucrainei, se arată în comunicatul de presă emis de Administrația Prezidențială.

Dan va sublinia importanța transmiterii unui mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova, în contextul Summitului UE-Republica Moldova programat pentru 22 iunie și în privința Ucrainei, va susține menținerea unei poziții ferme de susținere a Kievului prin prin adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni și continuarea sprijinului politic, economic, militar și umanitar.

„Pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune, ca urmare a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, Președintele Nicușor Dan va susține reflectarea adecvată în Concluziile Consiliului European a incidentelor cu recente cu drone, care au afectat mai multe state membre ale Uniunii Europene și populația civilă, inclusiv în cazul României”, notează Președinția.

Astfel, președintele va insista pe progrese concrete privind pregătirea pentru apărare a Uniunii, cu accent pe operaționalizarea proiectului „Eastern Flank Watch” și asigurarea complementarității cu NATO.

„Viitorul Cadru financiar multianual 2028-2034 va reprezenta o temă deosebit de importantă pe agenda reuniunii Consiliului European, liderii europeni urmând să aibă o primă analiză a propunerii revizuite de document orizontal („Nego-box”) care include, pentru prima dată de la publicarea pachetului de documente privind bugetul UE de către Comisia Europeană, și propuneri concrete de alocări. Președintele României va pleda astfel în favoarea unui buget european ambițios, capabil să răspundă adecvat nevoilor de dezvoltare ale statelor membre și obiectivelor de ansamblu ale Uniunii. De asemenea, Președintele României va exprima susținerea pentru alocări naționale sporite pentru Politica de coeziune și pentru Politica Agricolă Comună”, mai transmite Administrația referitor la activitatea președintelui privind bugetul multianual al blocului comunitar.

În plus, liderul de la Cotroceni va aborda provocările economice globale, susținând consolidarea Pieței Unice și revizuirea sistemului ETS.

„Nicușor Dan va susține necesitatea unui acces cât mai extins al statelor membre și al companiilor din întreaga Uniune la instrumentele de competitivitate din viitorul buget, cu sprijinirea rolului industriilor strategice și promovarea de lanțuri valorice cât mai cuprinzătoare în cadrul Pieței Unice. Liderii europeni vor avea, de asemenea, un schimb amplu de opinii pe tema provocărilor economice globale, atât în ceea ce privește competitivitatea internă, cât și relațiile UE cu competitorii strategici. Revizuirea ETS este de interes major pentru România, dată fiind legătura strânsă cu menținerea competitivității industriilor energo-intensive care contribuie semnificativ la PIB-ul național. România sprijină adoptarea unei abordări realiste și ferme care să contribuie la echilibrarea relațiilor UE cu competitorii strategici, inclusiv China”, conchide comunicatul de presă.

(sursa: Mediafax)