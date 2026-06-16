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Nou șef la Vama Română: Ioana Bădescu, numită președinte de Ilie Bolojan, după demisia lui Mihai Savin

de Redacția Jurnalul    |    16 Iun 2026   •   22:56
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Nou șef la Vama Română: Ioana Bădescu, numită președinte de Ilie Bolojan, după demisia lui Mihai Savin
Autoritatea Vamală Română are o nouă conducere

Ioana Bădescu a fost numită marţi în funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române, potrivit unei decizii semnate de premierul interimar, Ilie Bolojan.

Aceasta îl înlocuieşte la conducerea Autorităţii Vamale Române pe Mihai Savin, care şi-a dat demisia.

Decizia de eliberare a acestuia din funcţie, la cerere, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Mihai Savin a fost pus pe 14 mai sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fiind urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi complicitate la uz de fals.

În luna ianuarie, Mihai Savin a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române, printr-o decizie a lui Ilie Bolojan.

Savin a deţinut anterior funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române. AGERPRES

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Subiecte în articol: Autoritatea Vamală Română
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