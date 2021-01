Octavian Jurma, despre scăderea spectaculoasă a ratei de infectare din București: Sunt adesea zile în care se scad mai multe cazuri decât au fost declarate oficial, rezultând zile cu un număr negativ de cazuri noi

Lucian Alecu

Medicul și cercetătorul Octavian Jurma încearcă să descifreze scăderea spectaculoasă a numărul de cazuri noi în București și cum incidența a ajuns sub 3 la mie. Scenariul galben în Capitală înseamnă redeschiderea școlilor, a restaurantelor, a barurilor și a cafenelor. Foarte multă lume și-a dorit aceste redeschideri și pentru asta era nevoie de scăderea ratei de infectare sub 3 la mie.

„Am prezentat acest grafic pentru Bucuresti care necesita cateva explicatii tehnice. Discutia este necesara pentru ca la o scadere cu 0.04 sub 3 la mie prefectura anunta ca deschidem tot ce se poate deschide, in vreme ce atunci cand am depasit 3 la mie, tot in Bucuresti, ne certam daca e cazul sa activam scenariul rosu inainte de a fi 4 la mie, care era adevaratul 3 la mie pentru prefectul de atunci.

In primul grafic, curba rosie reprezinta numarul de cazuri noi raportat oficial. Pe baza acestuia se calculeaza incidenta la 1,000 in diferitele sale forme.

Reciproc, daca stim incidenta zilnica la 1,000 si valoarea de plecare a seriei, putem recalcula numarul de cazuri zilnice.

Am refacut numarul de cazuri zilnice dupa incidenta RI1K14 calculata in forma standard, folosita si de CDC si de ECDC, pentru calibrare. Astfel cazurile zilnice recalculate si cel anuntate sunt identice (curba rosie).

Acum putem folosi incidenta oficiala la 1,000 (RI1K14o) ca sa calculam numarul zilnic neoficial de cazuri noi folosit in calculul incidentei.

Surpriza apare in Bucuresti cand recalculam numarul zilnic de cazuri noi in raport cu rata de incidenta oficiala (RI1K14o - cea din care se scad focarele).

Aflam nu doar ca exista variatii de mii de cazuri de la o zi la alta dar si ca sunt adesea zile in care se scad mai multe cazuri decat au fost declarate oficial, rezultand zile cu un numar negativ de cazuri noi.

Astfel luni, 18 ianuarie, la cele 1,162 de cazuri raportate oficial s-au adaugat inca 2,000 de cazuri la incidenta, rezultand 3,081 de cazuri noi. In ziua urmatoare din cele 153 de cazuri noi s-au scazut 1,461 astfel incat numarul de cazuri noi inregistrat marti a fost de -1,308. Intre cele doua zile avem o variatie de peste 4,000 de cazuri noi necesara pentru a reconcilia diferenta dintre valorile zilnice ale incidentei la 1,000

In graficul de jos am introdus media mobila la 7 zile ca sa putem obtine o curba mai decenta si care ne permite sa identificam luna noiembrie ca zona de debut al acestor abateri enorme dintre cele doua curbe.

In acest context mesajul nepopular de prudenta si scepticism al ministrului sanatatii fata de datele raportate oficiala este complet justificat. El nu este omul cel rau care ia dulciurile din mainile copiilor ci adultul responsabil care le cere rabdare pentru a se asigura ca nu sunt bomboane otravite.

Incidenta la 1,000 in forma oficiala se calculeaza la nivel de DSP local si reprezinta principala cale de eludare a masurilor impuse de autoritatile centrale.Va lua timp pentru a forma noi obiceiuri in aceste institutii si pana atunci trebuie sa le reducem posibilitatea de a se "juca" cu datele oficiale.

Din punctul meu de vedere, cred ca a venit momentul sa revenim la standardul european si american de calcul al incidentei si sa renuntam la folosirea unor variabile ascunse in calcularea sa. Indicatorul in forma sa standard se calculeaza simplu:

RI1K14 = (numarul cumulat de cazuri din ultimele 14 zile / populatie) * 1,000

Incidenta la 100,000 (NRK14) se calculeaza usor inmultind RI1K14 cu 100:

NRK14 = (numarul cumulat de cazuri din ultimele 14 zile / populatie) * 100,000

Putem astfel pastra acest indicator autohton cu care ne-am obisnuit dar il aliniem la standardul international.

Faptul ca valorile incidentei vor creste automat in unele judete va fi un lucru bun pentru ca am urcat deja pragul pentru activarea masurilor de protecte fara nici o justificare epidemiologica iar numarul scazut de teste a scazut deja artificial numarul de cazuri noi.

Beneficiul cel mai important este ca eliminam o sursa majora de manipulare locala a datelor si permitem oricarui scolar sa verifice datele publicate oficial. Marim astfel corectitudineaza si transparenta iar in timp crestem increderea in autoritatile locale si centrale.

Imposibil? Ba foarte posibil. Se intampla deja in Romania unde exista DSP-uri care fac deja asta fara sa le suceasca nimeni mana la spate iar cele doua curbe se suprapun mult mai bine si mai ales nu apar valori negative ale numarului zilnic de cazuri.

Deci se poate, trebuie doar sa pretuim mai mult un adevar neplacut decat o minciuna calduta, iar recunoasterea problemei este primul pas inspre corectarea ei”, scrie Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.