Oscarul turismului merge la Iași! „Mărul de Aur” 2026 ajunge în Capitala Moldovei

Trofeul "Mărul de Aur" a fost acordat în cadrul unei ceremonii organizate în Sala Voievozilor din Palatul Culturii, în prezenţa reprezentanţilor FIJET, a autorităţilor locale, clericilor, oamenilor de afaceri şi mediului academic.



În discursul său, preşedintele FIJET, Tijani Haddad, a subliniat că premiul recompensează eforturile de a proteja moştenirea lăsată de generaţiile trecute şi de a o valorifica prin turism sustenabil.



"FIJET promovează ceea ce reprezintă turismul sustenabil din toată lumea. Turismul sustenabil înseamnă că ai dreptul să faci turism, dar nu ai dreptul să distrugi ceea ce strămoşii noştri, generaţiile dinainte, ne-au lăsat. Pe baza acestor daruri avem multe dintre activităţile turismului. Cea mai importantă parte a turismului, desigur, se leagă de patrimoniu, de ceea ce am moştenit de la generaţiile de dinainte. De aceea, acum încurajăm acest tip de turism sustenabil pentru a conserva, pentru a proteja, pentru a păstra ceea ce ne-au lăsat cei de dinaintea noastră. Astăzi am văzut câteva lucruri importante în oraşul Iaşi. Am văzut toate ruinele rămase, moştenite de la generaţiile precedente. Le-aţi moştenit şi le îmbunătăţiţi să fie într-o situaţie mai bună. (...) Federaţia a decis să vă ofere astăzi 'Mărul de Aur' pentru că aţi excelat în protejarea moştenirii generaţiilor din trecut", a declarat Tijani Haddad, la ceremonia în cadrul căreia reprezentanţii autorităţilor locale din Iaşi au primit trofeul respectiv.



Distincţia a fost acordată municipiului Iaşi ca recunoaştere a eforturilor depuse în promovarea şi dezvoltarea turismului local, eforturi la care Primăria a contribuit în mod direct, atât prin implicarea instituţională, cât şi prin calitatea de membru fondator al Asociaţiei Organizaţia de Management al Destinaţiei (OMD) Judeţul Iaşi.



La rândul său, primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a afirmat, în timpul discursului, că distincţia este o moştenire pentru generaţiile viitoare şi, totodată, o oportunitate pentru consolidarea brandului turistic al oraşului.



"E o onoare şi o mare bucurie să lăsăm moştenire generaţiilor viitoare acest trofeu, 'Mărul de Aur', şi am speranţa că acest măr va face un pom care va face alte mere care vor duce mai departe prestigiul oraşului nostru şi al ieşenilor. Vă îndemn să profitaţi cât mai mult de acest nou început în turism, să căutaţi căile prin care turismul să devină cu adevărat un brand, să facem poate chiar mai bine decât ne imaginăm", a spus Mihai Chirica.



Prezent la eveniment, Dan Adrian Pop, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a afirmat că acest trofeu "nu este doar o distincţie onorantă, ci o confirmare internaţională că Iaşiul are toate elementele unei destinaţii turistice de excepţie: istorie, cultură, spiritualitate, educaţie, patrimoniu, viaţă urbană şi identitate".



FIJET oferă, în fiecare an, "Mărul de Aur", "Pomme d'Or" sau "Golden Apple" unei organizaţii, unui oraş sau unei personalităţi, în semn de recunoaştere a demersurilor pentru promovarea şi dezvoltarea turismului. După ce a decis, în 1970, să instituie acest premiu, FIJET a conferit aproape 80 de astfel de trofee care, în timp, au avut dimensiuni şi forme diferite. Câştigătorii sunt selectaţi în urma analizei dosarelor de candidatură depuse de asociaţiile naţionale afiliate şi a votului conducerii organizaţiei internaţionale.



Candidatura Iaşiului a fost depusă şi susţinută de Clubul Presei de Turism FIJET România, iar decizia de a acorda trofeul 'Mărul de Aur' municipiului Iaşi a fost luată în cursul Congresului FIJET, organizat în noiembrie 2025, în Maroc. Capitală a Moldovei timp de trei secole, Iaşiul are o impresionantă colecţie de monumente religioase, clădiri de patrimoniu, precum şi extinse zone verzi, de asemenea, cu semnificaţii istorice şi culturale.



Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism, cunoscută sub acronimul FIJET, este una dintre cele mai vechi asociaţii mass media din lume, cu o istorie de peste 72 de ani. FIJET a fost fondată la Paris, la 2 decembrie 1954, sub numele de "Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme", de către un grup de iniţiativă alcătuit din scriitori de turism din Franţa şi Belgia, cărora li s-au alăturat alţi jurnalişti şi scriitori de turism din Grecia, Italia şi Marele Ducat al Luxemburgului.



În prezent, FIJET are peste 30 de asociaţii naţionale afiliate, printre care şi Clubul Presei de Turism FIJET România.



"Vreau să felicit FIJET pentru rolul pe care îl are în promovarea destinaţiilor autentice. FIJET a avut, de-a lungul timpului, capacitatea de a vedea valoarea lucrurilor care spun o poveste, care pot oferi vizitatorilor mai mult decât o experienţă de vacanţă", a transmis, în timpul discursului său, Dan Adrian Pop.



Primele trofee au fost acordate în anul 1971. Atunci au fost recompensate Sicilia, parcul de distracţii Efteling, cu reprezentări ale unor poveşti cu zâne, din Ţările de Jos şi Bokrijk, un complex de parcuri şi muzee, aflat lângă oraşul belgian Genk.



Primul trofeu "Mărul de Aur" a ajuns în România în anul 1975, fiind acordat Bucovinei, datorită mănăstirilor cu picturi murale exterioare. Următoarele trofee au fost acordate României după 34 de ani, Mărginimii Sibiului, considerată o destinaţie romantică, o imagine a satului românesc autentic. Tot în anul 2009, un alt trofeu "Mărul de Aur" a fost acordat Deltei Dunării, un teritoriu fascinant datorită biovidersităţii şi multiculturalităţii, modelat permanent de apele fluviului.



În 2014, trofeul "Mărul de Aur" a fost acordat oraşului Târgu Jiu. Atunci, juriul FIJET a considerat că Târgu Jiu reprezintă o destinaţie unicat datorită operelor în aer liber ale celebrului sculptor Constantin Brâncuşi.



În 2019, FIJET a conferit trofeul "Mărul de Aur" municipiului Oradea, ca o recompensă pentru activitatea de promovare şi dezvoltare a turismului în Oradea şi regiune.



În 2023, FIJET a oferit "Mărul de Aur" municipiului Timişoara, Capitală Europeană a Culturii în acel an, considerând că acest oraş multicultural este o destinaţie în plină dezvoltare, care merită să fie recompensată cu acest trofeu.



"Faptul că România a fost inclusă în mai multe rânduri între destinaţiile apreciate de FIJET arată că avem un potenţial real, recunoscut din exterior, pe care noi trebuie să îl folosim şi mai bine în interior", a mai afirmat, în alocuţiunea sa, Dan Adrian Pop, scrie AGERPRES

Citește pe Antena3.ro O resursă inepuizabilă de energie a fost descoperită la 200 de metri sub pământ, sub șase localități din Spania