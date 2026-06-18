Europa își radicalizează poziția față de Rusia după dronele căzute în România

Prin acest vot, eurodeputații condamnă ferm încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene și NATO, pe care le descriu drept parte a unei strategii mai ample de intimidare, destabilizare și testare a capacităților de reacție ale Europei. Rezoluția reafirmă solidaritatea deplină cu România, Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, țări aflate în prima linie a amenințărilor hibride generate de Federația Rusă.

Documentul acordă o atenție specială incidentelor recente care au vizat România, inclusiv prăbușirea unei drone rusești într-o clădire rezidențială din Galați, eveniment soldat cu rănirea a două persoane și evacuarea a peste 70 de locuitori. Parlamentul European califică acest episod drept o escaladare gravă, subliniind că atacurile și incursiunile cu drone nu sunt incidente izolate, ci amenințări directe la adresa securității, suveranității și rezilienței Uniunii Europene.

Votul favorabil din Parlamentul European transformă incidentele cu drone din România într-o problemă europeană de securitate. Documentul cere consolidarea urgentă a capacităților de detectare, bruiaj, interceptare și neutralizare a dronelor pe întreg flancul estic al Uniunii, de la zona arctică până la Marea Neagră. Rezoluția solicită și sprijin financiar dedicat pentru comunitățile și infrastructura critică din regiunile de frontieră expuse riscurilor.

Pentru București, acest lucru poate însemna argumente mai puternice în negocierile europene pentru finanțarea sistemelor antidrone, apărare aeriană, infrastructură critică, sisteme de alertare și protecția populației civile. De asemenea, rezoluția susține accelerarea creării unui hub de securitate maritimă la Marea Neagră, temă cu miză strategică pentru România și pentru Portul Constanța.

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și inițiator al demersului, a prezentat rezoluția ca pe un răspuns european necesar pentru protejarea cetățenilor, a comunităților de frontieră și a infrastructurii critice. În plen, eurodeputatul PSD a vorbit despre familiile din România trezite noaptea de explozii, despre comunitățile de la granița Uniunii Europene și despre copilul rănit în propria casă la Galați.

Negrescu a susținut că aceste incidente nu mai pot fi privite ca evenimente izolate, ci ca o amenințare directă la adresa cetățenilor europeni și a infrastructurii critice din regiunea Mării Negre. El a cerut ca rezoluția să fie urmată de măsuri concrete: un sistem european comun de monitorizare și avertizare în timp real, consolidarea capacităților antidrone și finanțare europeană pentru infrastructura critică și defensivă.

Dan Barna, eurodeputat USR, a avut una dintre cele mai ferme intervenții, cerând ca Rusia să fie identificată explicit drept agresor. El a susținut că Federația Rusă a readus războiul la granița Europei și că Uniunea Europeană trebuie să răspundă prin consolidarea rapidă a flancului estic.

Barna a cerut finanțare distinctă în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru sisteme antidrone destinate statelor expuse, inclusiv României. El a insistat și asupra securității la Marea Neagră, accelerării centrului de securitate maritimă și cooperării cu Ucraina și Republica Moldova, considerate esențiale pentru apărarea europeană.

Siegfried Mureșan a transmis că agresiunea Rusiei nu mai este o amenințare abstractă și că Uniunea Europeană trebuie să răspundă prin măsuri ferme de protecție. Eurodeputatul PPE a invocat incidentul de la Galați și a cerut întărirea capacităților europene de apărare, în special împotriva dronelor.

Mureșan a afirmat că răspunsul Europei trebuie să fie clar: „Uniunea Europeană îşi protejează cetăţenii”. El a cerut accelerarea cooperării cu NATO, inclusiv prin mecanismele de supraveghere a flancului estic, și a subliniat că statele aflate în prima linie, precum România, au nevoie de instrumente adecvate pentru a face față amenințărilor tot mai frecvente.

Deși rezoluția nu are caracter juridic obligatoriu, ea fixează poziția oficială a Parlamentului European și pune presiune pe Comisia Europeană, Consiliu și statele membre să transforme condamnările în finanțare, echipamente și măsuri concrete. Pentru România, votul favorabil înseamnă recunoașterea europeană a faptului că incidentele de la Galați, Constanța și din zona Dunării sunt parte a unei amenințări mai largi generate de Rusia.

De asemenea, Parlamentul European salută adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și solicită avansarea rapidă a unor noi măsuri restrictive, inclusiv împotriva sectoarelor energetic și financiar, precum și împotriva entităților implicate în campanii hibride.

(sursa: Mediafax)