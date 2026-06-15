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Patriarhia Română deplânge atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev

de Redacția Jurnalul    |    15 Iun 2026   •   11:19
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Patriarhia Română deplânge atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev
Patriarhia Română condamnă atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev

Patriarhia Română a transmis, luni, că își exprimă „profunda îngrijorare și tristețe” după atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev.

„Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO”, a transmis, luni, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Lavra Pecerska din Kiev este una dintre cele mai importante mănăstiri ortodoxe ale Ucrainei.

„Orice atingere adusă unui lăcaș de cult și unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică și culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creștinătate și pentru patrimoniul universal al umanității”, a subliniat Patriarhia Română.

Patriarhia a precizat că se roagă „pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieților omenești și pentru conservarea patrimoniului spiritual și cultural aflat în calea conflictelor armate”.

Un incendiu a izbucnit la Lavra Pecerska din Kiev după un atac rusesc asupra capitalei ucrainene.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: patriarhia romana condamnare atac rusesc Lavra Pecerska din Kiev
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