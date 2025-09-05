PMB a luat măsuri pentru siguranţa elevilor şi fluidizarea traficului rutier pentru începerea noului an şcolar

Potrivit unui comunicat al Municipalităţii transmis vineri, Administraţia Străzilor a modernizat zonele din jurul şcolilor, iar poliţiştii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti (PLMB), împreună cu Brigada Rutieră şi poliţiile locale de sector, vor gestiona traficul şi vor menţine ordinea publică. În acelaşi timp, peste o mie de medici şi asistenţi vor fi prezenţi în cabinetele şcolare. Pentru a sprijini părinţii şi elevii, primarul general interimar a dispus decalarea programului angajaţilor Municipalităţii.



Poliţia Locală aplică Planul Integrat de Fluidizare a Traficului şi acţionează direct pentru a preveni blocajele şi incidentele: previne opririle şi staţionările neregulamentare pe banda 1 de circulaţie a inelului principal (şoseaua Mihai Bravu - şoseaua Ştefan cel Mare); împiedică opririle şi staţionările neregulamentare pe banda 1 de pe bulevardele Ferdinand I şi Pache Protopopescu; reorganizează parcările de pe bd. Chişinău, astfel încât traficul să se desfăşoare pe două benzi; suspendă temporar parcările publice şi interzice opririle în zonele unde se desfăşoară lucrări de amploare (de exemplu, pe bd. Ion Mihalache, între Piaţa Victoriei şi bd. Banu Manta), creând astfel o bandă suplimentară pentru fluidizarea traficului; verifică semnalizarea rutieră, atât verticală, cât şi orizontală; desfăşoară acţiuni pentru a preveni pătrunderea vehiculelor pe benzile dedicate transportului public (bd. Unirii, şos. Aviatorilor, bd. Magheru).



În celelalte intersecţii aglomerate, poliţiile locale de sector şi Brigada Rutieră gestionează traficul conform aceluiaşi plan integrat.



Începând din 8 septembrie, poliţiştii locali din cadrul PLMB vor asigura, conform Planului pentru Siguranţa Elevilor, menţinerea ordinii publice şi fluidizarea traficului rutier în jurul a cinci unităţi de învăţământ. Totodată, vor asigura fluenţa traficului rutier în intersecţiile şos. Chitilei cu bd. Bucureştii Noi, şos. Mihai Bravu cu şos. Iancului, şos. Mihai Bravu cu bd. Ferdinand I şi şos. Ştefan cel Mare cu str. Lizeanu.



Administraţia Străzilor a realizat mai multe intervenţii în apropierea unităţilor de învăţământ: a înlocuit indicatoarele rutiere şi limitatoarele de viteză, a instalat stâlpişori pe trotuare, a verificat semafoarele şi a montat garduri de protecţie la Şcoala "George Călinescu", colegiile naţionale "Iulia Haşdeu" şi "Victor Babeş".



De asemenea, au fost marcate zeci de treceri de pietoni în zonele unităţilor de învăţământ, printre care: Liceul "Ion Barbu", Colegiul Naţional "Grigore Moisil", Liceul Teoretic "Marin Preda", Şcoala nr. 163, Şcoala "Regina Maria", Grădiniţa 54 şi Liceul Tehnologic "Mircea Vulcănescu".



Din 8 septembrie, Direcţia de Medicină Şcolară a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti asigură prezenţa zilnică a peste 1.000 de medici şi asistenţi în şcoli, grădiniţe şi universităţi din Capitală.



Reţeaua cuprinde 161 de cabinete stomatologice (148 în şcoli şi grădiniţe, 13 în universităţi) şi 519 cabinete de medicină generală (509 în şcoli şi 10 în universităţi).



Elevii beneficiază de: asistenţă medicală zilnică; campanii de educaţie pentru sănătate şi programe de prevenţie; monitorizarea stării de sănătate şi intervenţii rapide; consultaţii şi tratamente stomatologice gratuite.



În plus, două programe noi sprijină sănătatea copiilor: SMILE-2, aparate ortodontice gratuite pentru elevii cu vârste între 12 şi 17 ani; FOCUS VDR, sprijin financiar de 500 lei pentru ochelari de vedere pentru minori cu vârsta de până la 17 ani.

AGERPRES