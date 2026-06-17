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CNAIR avansează cu proiectul Giurgiu-Ruse II: A fost deschisă licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare

de Redacția Jurnalul    |    17 Iun 2026   •   13:45
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CNAIR avansează cu proiectul Giurgiu-Ruse II: A fost deschisă licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare
Al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre are proiectant desemnat

Autoritățile române au făcut primii pași pentru construcția noului pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse.

CNAIR a anunțat miercuri rezultatul procedurii de atribuire pentru contractul de elaborare a Studiului de Fezabilitate al noului pod transfrontalier dintre România și Bulgaria.

Licitația a fost câștigată de Egis Romania, cu suma de 50,04 milioane lei.

Studiul de Fezabilitate trebuie făcut în 23 de luni de la semnarea contractului.

Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin programul CEF2 – Componenta Mobilitate Militară.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, spune că podul Giurgiu–Ruse 2 va avea caracter dual, civil și militar, și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar.

Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: pod cnair giurgiu ruse ii
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