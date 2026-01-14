Opt din zece români caracterizează 2025 ca fiind un an prost, 63% consideră că România va fi probabil în recesiune,în 2026

Conform cercetării de specialitate, referitoare la predicţiile pentru acest an, în medie, 71% dintre respondenţii din 30 de ţări cred că lucrurile se vor îmbunătăţi în 2026, însă consumatorii au opinii polarizate în privinţa economiei mondiale. Astfel, 49% cred că aceasta va fi mai puternică, iar 51% susţin contrariul.



Referitor la România, în raport cu opiniile de la nivel global, studiul relevă faptul că 79% dintre respondenţi caracterizează anul 2025 ca fiind unul prost pentru ţara lor, în timp ce 66% dintre respondenţii internaţionali cred acest lucru.



De asemenea, 53% dintre români afirmă că anul anterior a fost un an prost pentru ei şi familia lor, relativ la acelaşi nivel cu tendinţa globală (50%).



Totodată, şapte din zece români (70%) sunt de părere că anul 2026 va fi unul mai bun decât anteriorul (vs 71%, la nivel global), iar 48% că economia mondială va fi mai puternică (vs 49% dintre respondenţii globali).



Pe de altă parte, circa două treimi dintre persoanele din România (63%) anticipează că, în acest an, România "probabil" va intra în recesiune, în comparaţie cu respondenţii străini care merg pe acest scenariu pentru ţara lor în proporţie de 48%.



Potrivit sursei citate, 67% dintre români cred că vor exista proteste faţă de modul în care este condusă ţara, ponderea celor din alte state pe acest subiect fiind de 59%.



Totodată, în timp ce 91% dintre respondenţii din România afirmă că îşi planifică să petreacă mai mult cu familia şi prietenii, în 2026, la nivel global ponderea este de 82%. În schimb, doar 37% pe plan global, respectiv 29% în România, intenţionează să interacţioneze mai puţin pe reţelele de socializare.



Studiul de specialitate evidenţiază faptul că trei din zece persoane intervievate (29% în medie, la nivel global) sunt de părere că un atac terorist major va avea loc în ţara lor în 2026, în timp ce o majoritate redusă (51%) respinge acest scenariu. Românii se numără printre naţiunile cel mai puţin înclinate să susţină ipoteza unui atac terorist, cu un nivel de acord de doar 13%.



În privinţa schimbărilor climatice, opt din zece respondenţi (78% pe plan mondial, respectiv 77% în România) se aşteaptă ca temperaturile medii globale să crească, în anul curent, iar în toate cele 30 de ţări monitorizate există o majoritate care susţine această opinie. În România, proporţia s-a redus cu 6 puncte procentuale, posibil ca urmare a reorientării către îngrijorări cu caracter imediat (de exemplu, de ordin financiar).



În context, 69% dintre respondenţii globali, respectiv 70% din România, declară că vor exista mai multe evenimente meteorologice extreme în ţara lor în 2026.



Opiniile consumatorilor în privinţa pieţelor de capital sunt pesimiste, iar două din cinci persoane (39% la nivel mondial, respectiv 40% în România) susţin că marile pieţe bursiere ale lumii se vor prăbuşi în acest an.



Pe segmentul noilor tehnologii, două treimi dintre respondenţi (67% pe plan global şi 66% în România) consideră că inteligenţa artificială (IA) va duce la pierderea multor locuri de muncă noi în ţara lor, în creştere uşoară faţă de valul anterior (+3 puncte procentuale pentru media globală, respectiv +1 punct procentual în România). Pe de altă parte, doi din cinci (43% la nivel mondial, respectiv 39% în România) cred că IA va duce la crearea multor locuri de muncă noi - o pondere relativ constantă faţă de valul anterior. În ultimul an, îngrijorarea că IA va indisponibiliza o parte din locurile de muncă a crescut în 23 din 30 de ţări, notează realizatorii cercetării.



La capitolul imigraţie, pe total, trei din cinci persoane (62%) cred că nivelul în ţara lor va creşte, în scădere cu 5 puncte procentuale faţă de valul anterior al studiului Ipsos. În România, ponderea celor care se aşteaptă la creşterea imigraţiei a ajuns la 71%, cu 3 puncte procentuale mai jos faţă de ediţia precedentă.



Ca planuri pentru 2026, trei sferturi (75% în medie) dintre respondenţii globali, respectiv 80% din România, intenţionează să facă mai multă mişcare, marjă în care femeile din Generaţia Z (născuţi între 1996-2012), în proporţie de 81%, sunt mai înclinate să afirme acest lucru, în timp ce 65% dintre bărbaţii din generaţia Baby Boomers (născuţi între 1945-1965) se situează la polul opus.



La nivel mondial, trei din cinci persoane (59%) intenţionează să urmărească Campionatul Mondial de Fotbal din acest an, iar românii sunt mult mai atraşi de acest eveniment sportiv (72%) (locul 6 din cele 30 de ţări incluse în studiu), respectiv 79% în rândul bărbaţilor.



Studiul Ipsos a fost realizat online în 30 de ţări (Africa de Sud, Argentina, Australia, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, Coreea de Sud, Franţa, Germania, India, Indonezia, Irlanda, Italia, Japonia, Malaezia, Marea Britanie, Mexic, Olanda, Peru, Polonia, România, Singapore, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Thailanda, Turcia şi Ungaria), în perioada 24 octombrie - 7 noiembrie 2025, în rândul a 23.642 de respondenţi, cu vârste cuprinse între 16 şi 74 ani.



În România au fost intervievaţi 500 de respondenţi.



Grupul internaţional de origine franceză Ipsos reprezintă una dintre cele mai mari companii în domeniul cercetării de piaţă, listat la Bursa din Paris. Compania are aproape 20.000 de angajaţi în 90 de ţări. La nivel naţional, Ipsos are peste 1000 de angajaţi.

