O nouă sărbătoare în calendarul creștin-ortodox: Familia Sfântului Vasile cel Mare, pomenită pentru prima dată duminică

Potrivit sinaxarului, în data de 19 iulie sunt prăznuiţi Sfinţii Vasile şi Emilia, părinţii marelui ierarh, bunica sa, Sfânta Macrina cea Bătrână, precum şi cinci dintre copiii lor: Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Sfântul Ierarh Grigorie de Nyssa, Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie şi Sfânta Cuvioasă Macrina, informează, vineri, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.



Sărbătoarea a fost instituită în contextul Anului omagial-comemorativ 2026, familia Sf. Vasile cel Mare fiind ilustrată pe icoana reprezentativă a acestui an.



În Cuvântul înainte la Calendarul Ortodox 2026, Patriarh Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, arată că "familia Sfântului Vasile cel Mare ne oferă un exemplu remarcabil despre cum sfinţenia odrăsleşte sfinţenie".



"Sărbătoarea comună a membrilor familiei Sfântului Vasile cel Mare este cunoscută în tradiţia ortodoxă încă din secolul al 19-lea, iar Biserica Ortodoxă a Greciei a rânduit oficial această prăznuire în anul 1998. În Biserica Ortodoxă Română, Soborul Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare a fost instituit prin hotărârea Sfântului Sinod din 1 iulie 2025 şi va fi sărbătorit pentru prima dată în 19 iulie 2026", se arată în sinaxarul sărbătorii, citat de basilica.ro.



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Familia Sfântului Vasile cel Mare este considerată unul dintre cele mai cunoscute modele de vieţuire creştină din istoria Bisericii. Părinţii au crescut zece copii în dreapta credinţă şi în viaţă virtuoasă, iar opt dintre membrii familiei au fost canonizaţi.



Sfântul Vasile cel Mare s-a remarcat prin apărarea credinţei ortodoxe împotriva arianismului, prin activitatea sa filantropică şi prin moştenirea teologică şi liturgică lăsată Bisericii. A întemeiat spitale şi aşezăminte pentru săraci şi bolnavi şi a păstrat legături cu creştinii de la nordul Dunării, trimiţând misionari în Dacia şi cerând moaştele Sfântului Mucenic Sava de la Buzău.



Fratele său, Sfântul Grigorie de Nyssa, este cinstit ca unul dintre marii teologi ai Ortodoxiei şi participant la cel de-al Doilea Sinod Ecumenic, iar Sfântul Petru al Sevastiei a contribuit la întărirea credinţei ortodoxe şi la organizarea vieţii bisericeşti din vremea sa.



Sfânta Cuvioasă Macrina, sora mai mare a Sfântului Vasile, este cunoscută pentru viaţa sa ascetică şi pentru rolul pe care l-a avut în formarea duhovnicească a fraţilor săi. Alături de Sfântul Vasile, a întemeiat comunităţi monahale în Pont şi a devenit un model de rugăciune, milostenie şi slujire.



Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a publicat recent Slujba Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, care conţine rânduielile liturgice specifice, sinaxarul şi cântările dedicate sărbătorii. AGERPRES

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