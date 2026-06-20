Șofer băut, implicat într-un accident grav cu o căruță în care se aflau trei copii. Calul a fost eutanasiat

Cinci persoane, printre care trei copii, au fost rănite în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu o căruță în Târgoviște. Șoferul mașinii era beat.

Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați în jurul orei 23:50. Un bărbat de 51 de ani, din comuna Dragodana, conducea un autoturism pe Șoseaua Găești. Din cercetările preliminare, șoferul ar fi intrat în coliziune față-spate cu un atelaj hipo. Căruța era condusă de un bărbat de 37 de ani.

În urma accidentului, au fost răniți căruțașul, o femeie de 42 de ani și trei minori. Copiii aveau între 3 și 15 ani. Toți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Calul a fost rănit grav în impact. Medicii veterinari au decis eutanasierea animalului, din cauza gravității rănilor.

Cei doi conducători au fost testați cu aparatul etilotest din dotarea poliției. Șoferul autoturismului a avut o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Căruțașul a înregistrat 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus apoi la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Bărbatul este cercetat și pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

(sursa: Mediafax)