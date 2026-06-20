8 din 10 români consideră că taxele sunt complet exagerate

81,7% dintre participanții la un studiu realizat de Centrul de Formare APSAP consideră că impozitarea din România este excesivă, în timp ce doar 11,2% au o opinie contrară, iar 7% nu au știut să răspundă.

Datele provin dintr-o cercetare desfășurată în perioada august 2025 - iunie 2026, la care au participat 3.308 persoane din toate regiunile țării, cursanți ai Centrului de Formare APSAP.

Doar 20,2% dintre respondenți consideră că politicile fiscale actuale ale României se îndreaptă într-o direcție bună. În schimb, 50,6% apreciază că direcția este greșită, iar 29,3% spun că nu pot identifica o direcție clară.

În ceea ce privește relația dintre stat și mediul privat, 71,9% dintre participanți afirmă că instituțiile statului nu încurajează mediul de afaceri și nu susțin dezvoltarea economică. Doar 12,3% consideră contrariul, iar 15,8% nu au putut evalua situația.

Studiul relevă și dificultăți financiare în rândul respondenților. Astfel, 39,1% spun că au fost nevoiți să folosească economiile strânse anterior în ultimele 12 luni, iar 15,1% afirmă că au rămas fără economii. Alți 18,4% spun că veniturile și cheltuielile s-au echilibrat, 22,5% au reușit să economisească puțin, iar 4,9% susțin că economisesc mai mult decât înainte.

Cea mai numeroasă categorie de venituri este reprezentată de persoanele care câștigă între 5.001 și 7.000 de lei net lunar, acestea reprezentând 25,1% din totalul respondenților. Alte 16,9% au venituri între 4.001 și 5.000 de lei, iar 15,1% între 7.001 și 9.000 de lei.

Referitor la combaterea economiei subterane, doar 5,6% dintre respondenți consideră că în ultimii doi ani s-au înregistrat progrese semnificative. Alți 29,6% văd unele progrese, însă lente. În schimb, 34,9% spun că situația a rămas aproximativ la fel, 21,1% consideră că economia la negru este încă foarte răspândită, iar 8,8% cred că fenomenul s-a accentuat.

Studiul a analizat și percepția asupra influenței Uniunii Europene asupra legislației și vieții cetățenilor. Astfel, 44,7% dintre respondenți consideră că modificările impuse sau recomandate de UE sunt benefice și contribuie la îmbunătățirea legislației și a vieții oamenilor. În schimb, 33,8% apreciază că unele măsuri sunt în defavoarea cetățenilor, 9% cred că legislația națională ar trebui să fie independentă de influența UE, iar 12,5% nu au o opinie clară.

(sursa: Mediafax)