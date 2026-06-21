Tensiuni la graniță: RO-Alert în Tulcea și avioane de luptă ridicate de la sol

Potrivit MApN, Federația Rusă a executat în noaptea de sâmbătă spre duminică o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor ținte civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

În timpul monitorizării spațiului aerian, autoritățile române au detectat un grup de semnale radar la aproximativ 22 de kilometri nord-est de Vâlcov, în apropierea zonei de frontieră.

Mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea

Ca urmare a situației, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de avertizare a populației.

Mesajul RO-Alert a fost transmis locuitorilor din nordul județului Tulcea la ora 02:16, avertizând asupra posibilității existenței unor riscuri generate de activitățile aeriene din apropierea graniței.

Avioane Eurofighter britanice au decolat de la Baza Aeriană Borcea

În cadrul misiunilor de Poliție Aeriană întărită desfășurate pe teritoriul României, două aeronave de tip Eurofighter Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Britanice au fost ridicate de la sol.

Avioanele au decolat la ora 02:19 din Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea evoluției situației de securitate din apropierea graniței.

Ministerul Apărării: Nu au existat încălcări ale spațiului aerian românesc

Autoritățile au precizat că, pe durata incidentului, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

Monitorizarea a continuat pe parcursul nopții, iar alerta aeriană instituită pentru zona de nord a județului Tulcea a fost ridicată la ora 03:37.

România rămâne în alertă la granița cu Ucraina

Incidentul vine în contextul atacurilor repetate lansate de Rusia asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării, în apropierea graniței românești. În ultimele luni, autoritățile române au activat în mai multe rânduri sistemele de avertizare și au ridicat aeronave de luptă pentru monitorizarea situației din regiune.

(sursa: Mediafax)