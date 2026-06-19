Veste excelentă pentru turiști! Până când poți circula la preț redus cu autobuzele Bucharest City Tour

Tariful este de 49 de lei pentru adulţi şi 25 de lei pentru copiii între 4 şi 14 ani. Copiii sub 4 ani şi persoanele cu dizabilităţi beneficiază de gratuitate.



"Vă puteţi plimba cu autobuzele turistice vinerea, sâmbăta şi duminica, între orele 10:00 - 21:00. Sunt supraetajate, au o capacitate de 83 de locuri fiecare şi ajung pe la cele mai frumoase destinaţii turistice ale Capitalei", transmite PMB pe pagina sa de Facebook.



Traseul "Bucharest City Tour" are 16 km dus-întors, 15 staţii şi trece pe la: Piaţa Presei - Arcul de Triumf - Piaţa Victoriei - Piaţa Romană - Piaţa Universităţii - Palatul Parlamentului - Piaţa Unirii.



"Sistemul hop-on hop-off vă permite să vă creaţi propriul traseu prin oraş. Puteţi coborî în orice staţie pentru a vizita muzeele sau monumentele de pe traseu şi să urcaţi în următorul autobuz turistic pe parcursul întregii zile, folosind acelaşi bilet", menţionează sursa citată.

AGERPRES