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Vești bune pentru cei care merg în Bulgaria. Sâmbătă nu se plătește taxă pe Podul Prieteniei

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   12:30
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Vești bune pentru cei care merg în Bulgaria. Sâmbătă nu se plătește taxă pe Podul Prieteniei
Facebook/Trafic îngreunat pe Podul Prieteniei

Vești bune pentru cei care merg în Bulgaria în acest weekend. Sâmbătă, de Ziua Podului, nu se percepe taxă pentru autoturismele care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse.

Potrivit CNAIR, sâmbătă, 20 iunie, este marcată Ziua Podului.

Astfel, autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv șofer), care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere.

În acest context, libera trecere va fi asigurată pe benzile 1-4, dedicate autoturismelor, iar tarifele de trecere achitate anterior prin aplicația e-TGP nu vor fi asociate trecerii efectuate în data de 20.06.2026.

Trecerile achitate pentru această dată își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate pentru o traversare ulterioară, în termen de 12 luni de la data achiziției.

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: podul prieteniei taxa giurgiu
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