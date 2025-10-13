x close
Wizz Air lansează cinci rute noi din Timișoara

de Redacția Jurnalul    |    13 Oct 2025   •   22:15
Sursa foto: Hepta

Wizz Air a lansat cinci rute noi de la Aeroportul Internațional Timișoara către Larnaca, Nürnberg, Basel, Frankfurt Hahn și Napoli.

Ruta către Larnaca și Nürnberg operează luni, miercuri și vineri, Basel marți, joi, sâmbătă și duminică, iar din 15 decembrie doar marți și sâmbătă.

Zborurile către Frankfurt Hahn au loc marți, joi și sâmbătă (luni, miercuri și vineri din 15 decembrie), iar către Napoli marți, joi și sâmbătă (marți, joi și duminică din 15 decembrie).

Compania aeriană va crește, de asemenea, frecvența zborurilor către Bari, Baden-Baden și Dortmund.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: wizz air rute timisoara
