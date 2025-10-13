Wizz Air lansează cinci rute noi din Timișoara

Ruta către Larnaca și Nürnberg operează luni, miercuri și vineri, Basel marți, joi, sâmbătă și duminică, iar din 15 decembrie doar marți și sâmbătă.

Zborurile către Frankfurt Hahn au loc marți, joi și sâmbătă (luni, miercuri și vineri din 15 decembrie), iar către Napoli marți, joi și sâmbătă (marți, joi și duminică din 15 decembrie).

Compania aeriană va crește, de asemenea, frecvența zborurilor către Bari, Baden-Baden și Dortmund.

(sursa: Mediafax)