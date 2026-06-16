Adrian Veștea depune mâine lista de miniștri și programul de guvernare: Avem oameni din PNL, PSD și tehnocrați

El a făcut precizările la postul România TV, întrebat fiind dacă îşi va depune mandatul sau va continua procedurile privind învestirea noului guvern.



"Sunt o persoană perseverentă, am motivat încă din prima zi care este motivul pentru care am acceptat acest mandat şi voi merge până la capăt. Mi-am asumat acest lucru ţinând cont că România nu este într-o situaţie tocmai bună. (...) Cu toţii aşteaptă să lăsăm orgoliile, să devenim implicaţi, fiindcă, până la urmă, cetăţeanul zice: 'v-am votat, faceţi-vă treaba!' (...) Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare în cursul zilei de mâine. Ne vom mobiliza, tocmai pentru a da dovadă de eficienţă şi pentru a nu mai pierde timpul", a declarat Adrian Veştea.



El nu a dorit să menţioneze nume din lista de miniştri.



"Cred că nu ar fi corect pentru unii să nu-i anunţ, cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămână în zona de...până în momentul în care nu clarificăm şi nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă vom mai seta nişte lucruri", a declarat Veştea.



El a precizat că "vor fi colegi din PNL care vor deveni miniştri", întrebat dacă în formula de cabinet pe care o va propune se vor regăsi şi colegi liberali.



Întrebat punctual despre portofoliul de la Finanţe, el a confirmat că a discutat cu Alexandru Nazare şi s-a declarat încrezător că acesta va face parte din guvernul pe care-l va propune spre învestire Parlamentului.



"M-am întâlnit cu Alexandru Nazare, am avut...şi cred că sunt o persoană principială, care la viaţa mea, din poziţia de ordonator ce credite, am executat foarte multe bugete. Bugetul României, în acest moment, când este evaluat de foarte multe organisme de rating, contează să fie în parametrii pe care şi i-a prognozat, iar Alexandru Nazare are deschiderea necesară de a face parte din viitorul guvern. Alexandru Nazare şi-a manifestat intenţia de a face parte...am avut o discuţie cât se poate de serioasă în cursul zilei de astăzi, ne-am întâlnit de dimineaţă, i-am spus intenţia mea. Şi cred că este necesar de a duce la bun sfârşit un buget pe care tu l-ai construit", a declarat Veştea.



El a menţionat că pe lista de miniştri nu se vor regăsi membri ai UDMR.



"După cum aţi văzut, a existat un vot în cadrul Uniunii Democrate Maghiare din România în care nu se doreşte a face parte din noul guvern", a declarat Veştea.



Pe de altă parte, el şi-a exprimat speranţa că UDMR va decide la nivelul grupurilor parlamentare să susţină învestirea noului guvern în Parlament.



"Sper să fie o decizie pozitivă fiindcă astăzi România are nevoie să fie guvernată. Îi aştept cu mare drag, nu doar pe cei de la UDMR, ci pe toţi parlamentarii indiferent de partide", a afirmat Veştea.



Acesta a concluzionat, în privinţa componenţei noului guvern, că va include reprezentanţi ai "PNL, PSD şi din zona tehnocrată", iar unii dintre ei s-ar fi regăsit şi pe lista anterioară a precedentului premier desemnat, Eugen Tomac.



În privinţa USR, el a punctat că nu a dorit să insiste privind o participare la guvernul pe care-l va propune, având în vedere poziţionarea anumitor lideri ai Uniunii Salvaţi România.



"Ţara aşteaptă să fie guvernată, iar noi avem această responsabilitate, până-n momentul în care vom trece prin votul Parlamentului", a mai spus Adrian Veştea. AGERPRES